Créu? Entenda provocação da torcida do Fluminense contra o Flamengo

Torcida do Fluminense comemora vitória no clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, os tricolores presentes nas arquibancadas entoaram a "Dança do Créu", música que ficou muito famosa no Rio de Janeiro em 2008 na voz de MC Créu. Mas qual é a relação do funk com o clássico e como surgiu essa provocação? O Lance! explica.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em 2008, o Tricolor enfrentava o Rubro-Negro pelo Campeonato Carioca em um confronto classificatório da Taça Guanabara. O Flamengo chegou a abrir o placar com Kleberson, mas Thiago Neves marcou três gols na sequência e comemorou dançando o créu em frente aos torcedores rivais. O Time de Guerreiros chegou ao quarto gol com Maurício no clássico que ficou marcado como o "Fla-Flu do Créu".

Na última quinta-feira (17), Lima e Jhon Arias não fizeram dancinhas, mas fizeram a alegria dos tricolores presentes no Maracanã e contribuíram para o resgate de um período nostálgico. Em campo, não foram todos os jogadores que entenderam a provocação das arquibancadas, como foi o caso de Martinelli. Nascido em outubro de 2001, o volante tinha apenas seis anos e quatro meses quando Thiago Neves fez até chover no Maracanã.

- Eu não lembro muito. Eu vi que eles gritaram no fim do jogo, mas não vi esses gols do Thiago Neves com essa comemoração. Fiquei sem entender. Mas é a emoção da torcida e nós temos que seguir trabalhando - disse o atleta na zona mista.

Com o triunfo, o clima de felicidade tomou conta dos torcedores do Fluminense, que iniciaram o créu após o gol de Jhon Arias, mas cantaram com mais força no fim da partida. Até Kauã Elias entrou no embalo dos torcedores do banco de reservas no que pode ser considerado o "Fla-Flu do Créu Parte 2".

Arias comemora gol que provocou o créu entre os torcedores do Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)