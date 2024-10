Jornalista questiona Filipe Luís sobre Gabigol no Flamengo: ‘Técnico ou parça?’

Filipe Luis e Gabigol jogaram juntos entre 2019 e 2023 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A atuação de Gabigol na derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 0, na última quinta-feira (17), motivou uma reflexão do jornalista Rodrigo Mattos. Nas redes sociais, o comentarista questionou o técnico Filipe Luís, que atuou com o centroavante entre 2019 e 2023.

- Filipe Luís precisa decidir se ele quer ser técnico do Flamengo ou parça do Gabigol. Atualmente as duas coisas são incompatíveis - escreveu o jornalista.

Gabigol não faz boa temporada pelo Flamengo, tendo marcado apenas quatro gols em 31 jogos. Sob comando de Tite, o jogador teve poucas oportunidades como titular, mesmo com a lesão de Pedro. Nos quatro jogos com Filipe Luís à frente da equipe, o atacante começou entre os 11.

Contratado em 2019, Gabigol chegou aos 300 jogos com a camisa do Flamengo, tendo conquistado títulos importantes, como Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.