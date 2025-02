Relembre como foi a estreia de Neymar pelo Santos

Na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (5), a torcida do Santos espera concretizar um reencontro sonhado há muitos anos: Neymar Jr está de volta ao Peixe, foi apresentado, regularizado e está entre os relacionados para o confronto com o Botafogo-SP. Caso entre em campo, o camisa 10 fará sua reestreia com a camisa do Alvinegro Praiano, a mesma que vestiu em seu primeiro jogo como profissional.

➡️ Gol? Assistência? IA prevê como será a reestreia de Neymar pelo Santos

Com isso, o Lance! reelembra a estreia de um dos personagens mais importantes da história do futebol brasileiro.

Santos 2 x 1 Oeste: estreia de Neymar

No dia 7 de março de 2009, aos 17 anos, Neymar deu seus primeiros passos como jogador profissional no Pacaembu, na vitória do Santos sobre o Oeste de Itápolis, por 2 a 1, e teve seu nome gritado pelos torcedores nas arquibancadas. Mesmo sem marcar e atuando por cerca de 31 minutos, a joia da Vila Belmiro foi fundamental para o Peixe vencer a partida.

Com um gol do atacante Roni e outro de Madson, ambos no segundo tempo, o Santos conquistou sua sétima vitória naquele Campeonato Paulista e alcançou o São Paulo na tabela de classificação.

A primeira vítima de Neymar na carreira veio 12 dias depois, quando o Santos bateu o Mogi Mirim por 3 a 0. Na assistência de Roni, que cruzou a bola da esquerda, o Menino da Vila mergulhou e tocou de cabeça aos 27 minutos do segundo tempo para fechar o placar.

Neymar joga hoje?

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.

O duelo de logo mais se mostra mais propício a esse cenário, já que o Botafogo é a equipe de pior campanha no Paulistão e apresenta poucos riscos ao Santos.

Saindo do banco de reservas, existem algumas opções para que Pedro Caixinha e seu auxiliar, Pedro Malta, encaixem o atacante. Para o duelo, o Santos não deve contar com Soteldo, que sentiu dores musculares, e pode ir a campo em um 4-4-2.

