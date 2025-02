A chegada de Neymar ao Santos está rodeada de euforia e espectativas por parte da torcida alvinegra. Contudo, o ex-jogador Casagrande questionou o retorno do camisa 10 a Vila Belmiro. Ele apontou certas incoerências na narrativa da contratação do meia pelo clube.

Em análise sobre a transação no próprio blog, no site UOL Esportes, Casagrande destacou que o retorno de Neymar ao clube que o revelou não foi ligado ao amor. Ele apontou que o Santos pode ter muito a ganhar com a transação, mas terá que destinar grande parte do lucro para pagar o atleta.

Além disso, ele ainda questionou as condições de jogo do jogador. Casagrande mostrou ter dúvidas sobre o possível retorno técnico e físico do camisa 10 dentro de campo. Ele destacou o grande período de inatividade no futebol internacional.

- As notícias são que, com o Neymar, a situação do Santos mudou. A visibilidade aumentou e os interesses externos cresceram. Isso é verdade; marcas importantes estão procurando o clube com altos valores, o número de sócios-torcedores também subiu, as placas de publicidade na Vila Belmiro mudaram os valores de patamar, e tantas outras coisas também cresceram. Mas a realidade é bem diferente - inciou o comentarista, antes de completar.

- Aproximadamente 80% de tudo isso vai para pagar o Neymar e só 20% entra para o Santos, e tudo isso está sendo feito para pagar o que ele quer ganhar. Não tem amor sincero e incondicional, mas foi a única porta que se abriu e que aceitou um jogador fora de forma, que teve várias contusões e cirurgias nos últimos anos, sendo a mais grave a última do ligamento cruzado - concluiu.

Neymar no Santos

Na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (5), a torcida do Santos espera concretizar um reencontro sonhado há muitos anos do camisa 10. Neymar está de volta ao Peixe, foi apresentado, regularizado e está entre os relacionados para o confronto com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da euforia, o retorno do craque é recheado de dúvidas. Isso porque, Neymar não entra em campo para uma partida oficial há três meses. A última ação do atleta dentro das quatro linhas aconteceu no dia 4 de novembro de 2024, pelo Al-Hilal, contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. A expectativa é de que o meia jogue apenas 30 minutos na partida contra o Botafogo-SP.