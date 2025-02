Neymar vem aí? Três mercados para apostar em Santos x Botafogo-SP

Santos e Botafogo-SP duelam pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto ocorre nesta quarta-feira (05/02), às 21h30, na Vila Belmiro. O principal destaque é a volta de Neymar ao futebol brasileiro.

Portanto, confira na sequência como chegam as equipes para este jogo e os mercados para apostar nesta partida.

Odds Santos x Botafogo-SP

Santos e Botafogo-SP fazem campanhas modestas neste momento, mas o Peixe está na zona de classificação para as quartas de final. Chegando de vitória sobre o São Paulo, o time da Vila entra como o mais cotado para vencer nesta rodada.

De acordo com odds da bet365, o Santos tem 71% de chances para vencer. Veja as

cotações abaixo do confronto. Os números ainda podem variar até a partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Santos - 1.40

Empate - 4.20

Vitória do Botafogo-SP - 8.50

Santos primeiro a marcar

A expectativa é que o Santos promova um futebol ofensivo. Essa é a característica do clube, que balançou as redes em todas as seis partidas desta edição do Campeonato Paulista. Dessas, em três o time foi quem inaugurou o placar.

Por isso, uma possibilidade de aposta é referente ao Santos ser o primeiro a marcar nesta quarta-feira. Ainda mais que a opção é uma Super aposta aumentada na bet365, com odds diferenciadas.

Além da qualidade ofensiva, que tem o reforço de Neymar nesta rodada, o adversário também colabora. Isso porque o Botafogo-SP só marcou três gols em todo o estadual.

Portanto, tem o pior ataque da competição e não indica sinais de dar trabalho neste confronto.

Aproveite, ainda, a super aposta aumentada para Santos ser o primeiro a marcar de 1.33 para 2.00 na bet365.

Gol de Neymar

A partida marca o retorno de Neymar ao Santos. Portanto, todos os holofotes estão voltados para o camisa 10. Sendo assim, vale observar também as cotações referentes ao desempenho do atacante.

É importante destacar que Neymar é o jogador mais cotado para balançar as redes nesta quarta-feira. Por isso, uma aposta no gol do camisa 10 chama a atenção.

Na bet365 é possível selecionar que o jogador marca a qualquer momento ou se ele vai ser o primeiro a balançar as redes. Confira a seguir as odds para cada um dos cenários.

Gol de Neymar a qualquer momento: 1.90

Neymar primeiro a marcar: 3.50

Total de gols

Com a expectativa de um placar movimentado, a aposta no número de gols também pode ser considerada. Neste mercado, não importa qual seja o vencedor do confronto. O foco é indicar se Santos e Botafogo-SP marcam juntos mais do que o número selecionado.

Para este jogo, uma possibilidade é o total acima de 2.5. Portanto, um duelo com no mínimo três bolas nas redes. Isso ocorreu em cinco das seis partidas do Santos nesta edição do Campeonato Paulista.

Total de gols acima de 2.5: 2.00

