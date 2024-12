A memória de Pelé continua sendo reverenciada no mundo da bola. O Rei do Futebol morreu há exatamente dois anos, no dia 29 de dezembro de 2022, e a data virou marca no calendário do esporte. Neste domingo (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou mais uma vez o legado do tricampeão mundial.

Em seu site, a CBF relembrou a trajetória e feitos de Pelé, nomeado como "melhor de todos os tempos", em sua carreira dentro de campo, defendendo principalmente a tradicional Amarelinha, pela qual conquistou três Copas do Mundo. Na reportagem, a entidade destacou a importância do legado do Rei para o futebol nacional e internacional.

O Pelé foi o Maior jogador de todos os tempos e merece ser sempre reverenciado. Uma das missões da CBF será manter o seu legado - declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Além dos melhores momentos em vida de Pelé, a CBF compartilhou as homenagens prestadas à memória do ex-jogador após a sua morte. As ações da entidade já contaram com a participação de familiares do Rei, além dos tributos feitos em jogos de competições organizadas pela confederação e da Seleção Brasileira.

Entre os feitos, a CBF relembra também a mudança do nome oficial da Supercopa do Brasil que, para homenagear o Pelé, a competição foi alterada para Supercopa Rei.

