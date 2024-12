Entenda a relação estremecida entre irmã de Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi e Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., estão com a relação um tanto quanto estremecida, desde o anúncio da segunda gravidez da modelo. Os pais da Mavie, de 1 ano, estão à espera de outra menina. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

continua após a publicidade

➡️Anos de glórias: confira a trajetória de Gabigol com a camisa do Flamengo

No aniversário de 1 ano de Mavie, Rafaella Santos chegou no fim da festa e gerou muita repercussão nas redes sociais. Inclusive, tal atitude fez com que as comentassem que a influenciadora fazia pouco caso da sobrinha e que não era tão chegada em Bruna.

De acordo com a colunista, as cunhadas não se falaram, nesta mesma festa. Aliás, Rafaella não compareceu ao Chá Revelação da nova integrante da família, que aconteceu última terça-feira (25). Na ocasião, a mesma estava em uma viagem com o ex-namorado, Gabriel Barbosa, para o Japão, com que, supostamente, teria reatado.

continua após a publicidade

No entanto, segundo Fábia Oliveira, Rafaella não esconde o amor que sente pelos três sobrinhos, Davi Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, Mavie, e Helena, de 5 meses, do breve affair do atleta com Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna Biancardi tiram foto com a filha Mavie (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas