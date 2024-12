Neymar ou Ronaldinho? Influenciador dá opinião polêmica e gera debate

Neymar e Ronaldinho Gaúcho são dois dos jogadores mais habilidosos a vestirem a camisa da Seleção Brasileira. Com o passar dos anos, a comparação entre os dois atletas passou a ditar parte dos debates entre os fãs de futebol nas redes sociais: quem foi o melhor jogador?

Na última terça-feira (23), o ex-pro player de EAFC, Miguel Bilhar, fomentou uma discussão acalorada sobre o assunto nas redes sociais. Segundo o influenciador digital, Neymar "é muito melhor que Ronaldinho Gaúcho", porém, por ter dividido gramado com Lionel Messi, nunca foi reconhecido com um prêmio de melhor jogador do mundo. Confira as reações!

Neymar ou Ronaldinho: quem foi melhor?

Neymar e Ronaldinho em ação pela Seleção Brasileira (Foto: AFP)

