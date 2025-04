Brasileiro é assaltado na Espanha e perde relógio de luxo

O brasileiro Arthur Melo, atualmente no Girona, da Espanha, foi assaltado na tarde de quinta-feira (3) na Catalunha. O meio-campista estava em um estacionamento no Passeig de Gracia, localizado em Barcelona, quando foi surpreendido, segundo o jornal "Marca".

O central estava deixando um mercado, e enquanto retirava o ticket do estacionamento, um indivíduo o abordou por trás e roubou seu relógio de luxo. Depois, correu e saltou em uma motocicleta, onde um comparsa o esperava, e juntos, saíram em disparada com o veículo.

Arthur não sofreu agressões nem se machucou no incidente, e participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Míchel nesta sexta-feira (4). Os catalães, em 13º no Campeonato Espanhol, recebem o Alavés no Montilivi às 9h (de Brasília) deste sábado (5), e precisam vencer para seguir sonhando com uma vaga nas competições europeias.

⌚ Brasileiro já havia sido assaltado antes

Esta não foi a primeira vez que o atleta foi assaltado no continente europeu. Em 2019, enquanto atuava pelo Liverpool, sua casa foi invadida por dois homens, que arrombaram sua janela e levaram consigo diversos objetos de valor elevado, incluindo outro relógio, da marca Rolex. O incidente aconteceu durante a remontada marcante dos Reds na semifinal da Champions de 2018-19, em goleada sobre o Barcelona por 4 a 0 - os ingleses haviam sido derrotados por 3 a 0 no Camp Nou na ida.

Arthur atualmente pertence à Juventus, mas foi emprestado devido ao pouco tempo de jogo recente no futebol italiano. Entretanto, a situação não mudou para o brasileiro na Espanha: ao todo, desde que chegou à Catalunha, são apenas seis jogos realizados, totalizando 290 minutos sem marcar ou dar assistências a companheiros.

