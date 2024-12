Jornalista elege culpado em possível rebaixamento do Fluminense: ‘Irresponsável’

Mesmo com a vitória sobre o Cuiabá no Maracanã, o Fluminense segue com risco de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Com 43 pontos na 15ª rodada, o Tricolor encara o Palmeiras na última rodada, no domingo (8). O jornalista José Ilan, ex-Globo e Fox Sports, criticou o presidente Mário Bittencourt na possível queda da equipe carioca.

- O Fluminense tem um responsável, ou um irresponsável neste caso. Teve um elenco montado, uma equipe de trabalho montada, um planejamento, tudo isso capitaneado por um cara. Renovou o contrato do Fernando Diniz a menos de um mês de mandá-lo embora. Escolheu como reforços Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa... - começou o jornalista.

- O Fluminense caindo para a segunda divisão tem nome e sobrenome. Nome: Mário Fernando. Sobrenome: Bittencourt Diniz. Estão na primeira prateleira dos culpados pela queda. Isso é zero dúvida. O torcedor do Fluminense não merece. E quem vai pagar o pato da humilhação? Não vai ser o Mário, os jogadores, o Mano ou o Fernando Diniz - completou.

Se vencer ou empatar com o Palmeiras, o Fluminense se garante na primeira divisão em 2025. Caso seja derrotado pelo Alviverde no Allianz Parque, o Tricolor precisa torcer para derrotas de Red Bull Bragantino ou Athletico Paranaense. Três pontos atrás do Botafogo, o time de Abel Ferreira ainda tem chances matemáticas de título brasileiro.

Jogos da última rodada que envolvem rebaixamento:

Red Bull Bragantino x Criciúma - 16h

Atlético-MG x Athletico Paranaense - 16h

Palmeiras x Fluminense - 16h