Brasileirão: colunistas do Lance! apontam campeão e rebaixados
Principal torneio nacional terá início nesta quarta-feira (28)
Pouco mais de um mês depois do Flamengo se sagrar eneacampeão brasileiro, o campeonato mais disputado do mundo está prestes a retornar. Nesta quarta-feira (28), o Brasileirão voltará a mexer com milhões de corações espalhados pelo mundo. Antes da bola rolar pela primeira vez, os colunistas do Lance! projetaram quem será o campeão, os times classificados para a Libertadores e quem vai morrer abraçado com a zona de rebaixamento.
Em 2025, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport se despediram da Série A do Brasileirão e terão que disputar a segunda divisão nesta temporada. O Mirassol de Rafael Guanaes se destacou como a grande surpresa do torneio, se classificando para a Libertadores pela primeira vez em 100 anos de história, e o Flamengo foi o grande campeão com 79 pontos.
Como o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores, as vagas para o torneio mais importante da América do Sul foram estendidas até o sétimo lugar. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia foram os premiados via Brasileirão. Abaixo, veja onde os colunistas do Lance! posicionaram os clubes da Série A em 2026:
Colunistas do Lance! projetam campeão, vaga na Libertadores e rebaixados do Brasileirão
Gustavo Guffo: 🏆Campeão: Flamengo.
🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e Bahia
🏴☠️Rebaixados do Brasileirão: Remo, Coritiba, Chapecoense e Mirassol
Eduardo Tironi: 🏆Campeão: Flamengo.
🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Bahia.
🏴☠️Rebaixados do Brasileirão: Remo, Coritiba, Chapecoense e Vitória
Lúcio de Castro: 🏆Campeão: Flamengo.
🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Grêmio
🏴☠️Rebaixados do Brasileirão: Chapecoense, Coritiba, Mirassol e Remo
Início do Campeonato Brasileiro
O Brasileirão que começará na próxima quarta-feira (28) será o mais longo da história em termos de dias corridos — serão 309 até a 38ª rodada, prevista para a primeira semana de dezembro. Os confrontos da primeira rodada são:
Quarta-feira
Atlético-MG x Palmeiras
Coritiba x RB Bragantino
Internacional x Athletico
Vitória x Remo
Fluminense x Grêmio
Corinthians x Bahia
Chapecoense x Santos
São Paulo x Flamengo
Quinta-feira
Mirassol x Vasco
Botafogo x Cruzeiro
