Brasileirão: colunistas do Lance! apontam campeão e rebaixados

Pouco mais de um mês depois do Flamengo se sagrar eneacampeão brasileiro, o campeonato mais disputado do mundo está prestes a retornar. Nesta quarta-feira (28), o Brasileirão voltará a mexer com milhões de corações espalhados pelo mundo. Antes da bola rolar pela primeira vez, os colunistas do Lance! projetaram quem será o campeão, os times classificados para a Libertadores e quem vai morrer abraçado com a zona de rebaixamento.

➡️Brasileirão começa com mudanças no regulamento; saiba quais

Em 2025, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport se despediram da Série A do Brasileirão e terão que disputar a segunda divisão nesta temporada. O Mirassol de Rafael Guanaes se destacou como a grande surpresa do torneio, se classificando para a Libertadores pela primeira vez em 100 anos de história, e o Flamengo foi o grande campeão com 79 pontos.

➡️Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro

Como o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores, as vagas para o torneio mais importante da América do Sul foram estendidas até o sétimo lugar. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia foram os premiados via Brasileirão. Abaixo, veja onde os colunistas do Lance! posicionaram os clubes da Série A em 2026:

Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Colunistas do Lance! projetam campeão, vaga na Libertadores e rebaixados do Brasileirão

Gustavo Guffo: 🏆Campeão: Flamengo.

🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e Bahia

🏴‍☠️Rebaixados do Brasileirão: Remo, Coritiba, Chapecoense e Mirassol

Eduardo Tironi: 🏆Campeão: Flamengo.

🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Bahia.

🏴‍☠️Rebaixados do Brasileirão: Remo, Coritiba, Chapecoense e Vitória

Lúcio de Castro: 🏆Campeão: Flamengo.

🌎Vagas na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Grêmio

🏴‍☠️Rebaixados do Brasileirão: Chapecoense, Coritiba, Mirassol e Remo

Início do Campeonato Brasileiro

O Brasileirão que começará na próxima quarta-feira (28) será o mais longo da história em termos de dias corridos — serão 309 até a 38ª rodada, prevista para a primeira semana de dezembro. Os confrontos da primeira rodada são:

Quarta-feira

Atlético-MG x Palmeiras

Coritiba x RB Bragantino

Internacional x Athletico

Vitória x Remo

Fluminense x Grêmio

Corinthians x Bahia

Chapecoense x Santos

São Paulo x Flamengo

Quinta-feira

Mirassol x Vasco

Botafogo x Cruzeiro

