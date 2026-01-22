menu hamburguer
Lance! Biz

Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro

Pesquisa contextualiza patrocínios em uniformes da elite do futebol brasileiro

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
13:10
Três setores do mercado seguem com participações importantes entre os patrocinadores da elite do futebol brasileiro
Três setores do mercado seguem com participações importantes entre os patrocinadores da elite do futebol brasileiro
O mercado de patrocínio nos uniformes do futebol brasileiro manteve trajetória de crescimento e diversificação em 2025. De acordo com o Mapa do Patrocínio de uniformes de futebol no Brasil, divulgado pelo Ibope Repucom, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro exibiram 164 marcas distintas ao longo da temporada, um aumento de 24% em relação a 2024, quando o levantamento identificou 132 patrocinadores. E as bets não foram os maiores destaques.

O estudo analisa as marcas presentes nos uniformes dos clubes da elite nacional a partir da organização por propriedades - os diferentes espaços da camisa - e por setores de mercado. Segundo o levantamento, o avanço no volume total de patrocinadores foi impulsionado principalmente pelos segmentos financeiro, imobiliário, construção e acabamentos e apostas (bets), que concentraram cerca de 41% dos novos entrantes em 2025.

Pelo terceiro ano consecutivo, o setor financeiro liderou em número de marcas presentes nos uniformes da Série A. Foram 26 empresas, marcando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior (2024). Na sequência, o setor "imobiliário, construção e acabamentos" registrou a maior expansão proporcional do levantamento: 171%, ao saltar de sete marcas em 2024 para 19 em 2025. O movimento foi impulsionado principalmente por empresas das categorias de tintas e materiais elétricos.

As bets, ou ramo de apostas esportivas, fecharam o pódio com 18 marcas diferentes, presentes nos uniformes de todos os 20 clubes da Série A. O segmento apresentou crescimento de 20% em relação a 2024 e manteve, pelo quarto ano consecutivo, o domínio do patrocínio máster (espaço mais valioso). Ao fim da temporada 2025, foram contabilizados 18 acordos do tipo ativos, envolvendo 13 marcas distintas do setor.

Além do crescimento em volume, o estudo apontou aumento na estabilidade do mercado. A taxa de permanência das marcas foi de 55%, a mais alta desde 2021, indicando maior continuidade dos contratos entre clubes e patrocinadores.

- O mercado de patrocínios nos uniformes da Série A atravessa um ciclo claro de expansão e amadurecimento. Em 2025, o volume total de marcas cresceu 24%, a maior taxa anual desde 2019, reforçando a atratividade da elite do futebol brasileiro para além da concentração histórica nas casas de apostas - destacou Danilo Amâncio, coordenador de marketing do Ibope Repucom.

Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.
