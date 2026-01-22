Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro

O mercado de patrocínio nos uniformes do futebol brasileiro manteve trajetória de crescimento e diversificação em 2025. De acordo com o Mapa do Patrocínio de uniformes de futebol no Brasil, divulgado pelo Ibope Repucom, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro exibiram 164 marcas distintas ao longo da temporada, um aumento de 24% em relação a 2024, quando o levantamento identificou 132 patrocinadores. E as bets não foram os maiores destaques.

O estudo analisa as marcas presentes nos uniformes dos clubes da elite nacional a partir da organização por propriedades - os diferentes espaços da camisa - e por setores de mercado. Segundo o levantamento, o avanço no volume total de patrocinadores foi impulsionado principalmente pelos segmentos financeiro, imobiliário, construção e acabamentos e apostas (bets), que concentraram cerca de 41% dos novos entrantes em 2025.

Pelo terceiro ano consecutivo, o setor financeiro liderou em número de marcas presentes nos uniformes da Série A. Foram 26 empresas, marcando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior (2024). Na sequência, o setor "imobiliário, construção e acabamentos" registrou a maior expansão proporcional do levantamento: 171%, ao saltar de sete marcas em 2024 para 19 em 2025. O movimento foi impulsionado principalmente por empresas das categorias de tintas e materiais elétricos.

As bets, ou ramo de apostas esportivas, fecharam o pódio com 18 marcas diferentes, presentes nos uniformes de todos os 20 clubes da Série A. O segmento apresentou crescimento de 20% em relação a 2024 e manteve, pelo quarto ano consecutivo, o domínio do patrocínio máster (espaço mais valioso). Ao fim da temporada 2025, foram contabilizados 18 acordos do tipo ativos, envolvendo 13 marcas distintas do setor.

Além do crescimento em volume, o estudo apontou aumento na estabilidade do mercado. A taxa de permanência das marcas foi de 55%, a mais alta desde 2021, indicando maior continuidade dos contratos entre clubes e patrocinadores.

- O mercado de patrocínios nos uniformes da Série A atravessa um ciclo claro de expansão e amadurecimento. Em 2025, o volume total de marcas cresceu 24%, a maior taxa anual desde 2019, reforçando a atratividade da elite do futebol brasileiro para além da concentração histórica nas casas de apostas - destacou Danilo Amâncio, coordenador de marketing do Ibope Repucom.