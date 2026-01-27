Botafogo anuncia contratação do volante Wallace Davi

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do volante Wallace Davi, de 18 anos, revelado pelo Fluminense. O jovem assinou contrato com a SAF até o final de 2029. Sua regularização para poder estrear depende do fim da punição aplicada pela Fifa com transfer ban.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo entra no Brasileirão com novo trabalho em alta, mas lacunas no elenco

Wallace Davi foi envolvido na negociação que levou Savarino ao Fluminense. O clube das Laranjeiras acenou com cerca de 5 milhões de dólares, além da transferência da promessa para o Alvinegro. A SAF vê no meio-campista um grande prospecto a longo prazo. No anúncio, o clube revelou que Wallace é torcedor do Glorioso desde a infância.

— Wallace Davi é alvinegro, mas não de agora. Botafoguense por herança, o volante viveu a paixão pelo Glorioso das arquibancadas do Estádio Nilton Santos ao lado de sua avó Marli. Chegou a hora de jogar pelo Mais Tradicional para reforçar o meio-campo alvinegro — diz o texto.

continua após a publicidade

Botafogo anunciou a contratação de Wallace Davi (Foto: Divulgação/Botafogo)

O volante já iniciou as atividades no CT Lonier. Seu primeiro treinamento sob o comando de Martín Anselmi aconteceu na manhã desta terça-feira. Ainda não há data para apresentação oficial do jogador no Nilton Santos.

Botafogo ainda sem reforços

Devido ao transfer ban pela dívida com o Atlanta United referente à compra de Thiago Almada, o Botafogo está proibido de registrar novos jogadores. Além de Wallace Davi, o Glorioso acertou as contratações dos zagueiros Ythallo e Riquelme, do lateral-esquerdo Jhoan Hernández e do atacante uruguaio Lucas Villalba.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo