O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 28. O Tricolor fez o último treino na parte da manhã desta terça.

Foi o primeiro treino que Rafinha, agora gerente esportivo, acompanhou. Hernán Crespo, que busca diminuir pressão após sequência de resultados ruins, comandou uma atividade coletiva com foco em correções táticas.

Na sequência, o elenco trabalhou jogadas de bola parada, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Parte dos jogadores ainda participou de um jogo em espaço reduzido.

São Paulo X Flamengo: como chegam as equipes?

O Tricolor chega pressionado. A diretriz de Hernán Crespo é priorizar o Campeonato Brasileiro, mas sem poder abandonar o Paulistão, já que a equipe segue ameaçada de rebaixamento. Em busca de resultados, o São Paulo reconhece a dificuldade do confronto, mas sabe que um resultado positivo seria o cenário ideal. Até aqui, o time soma apenas uma vitória na temporada.

Do outro lado, o Flamengo inicia a competição tentando reagir, após ter sido derrotado em três das últimas quatro partidas. Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro busca superar a fase irregular e somar pontos fora de casa na rodada de estreia. Diferentemente do São Paulo, o clube carioca não enfrenta conflitos políticos no momento.

Veja a provável escalação

Uma possível escalação pode ser formada por Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Luciano, Lucca e Tapia.

