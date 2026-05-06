Veja gols de Independiente Rivadavia x Fluminense: Arce abre o placar

Independiente Rivadavia e Fluminense estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Até aqui, os times empatam por 1 a 1, com gols de Arce e John Kennedy Veja abaixo:

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Savarino é cercado pelos marcadores do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.

Adversário do Fluminense, o Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

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Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

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Para o duelo decisivo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, Zubeldía tem o retorno importante de Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho. Por outro lado, o meio-campo terá mudanças obrigatórias: Martinelli está lesionado e Bernal cumpre suspensão, abrindo vaga para Alisson entre os titulares.