Atitude de Fernando Diniz em Santa Fe x Corinthians viraliza: 'Simplesmente'

O Corinthians empatou com o Santa Fe em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Durante o confronto, uma cena do técnico Fernando Diniz com os jogadores do clube paulista viralizou nas redes sociais.

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O caso aconteceu durante a parada técnica do segundo tempo da partida. Na ocasião, o Corinthians já perdia por 1 a 0. Foi então, que o treinador foi flagrado pelas câmeras da transmissão dando uma bronca na equipe.

Pelas imagens, foi possível identificar Fernando Diniz cobrando empenho dos jogadores dentro de campo. No final da partida, o Corinthians conseguiu alcançar o empate na reta final do confronto.

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Veja a cena de Fernando Diniz abaixo:

Corinthians ficou no empate fora de casa (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi Santa Fe x Corinthians

Texto por: Guilherme Lesnok

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. O Corinthians começou melhor, teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe igualar as ações e assumir o controle da partida. Nas chances reais de gol, o time colombiano assustou em finalização de fora da área do atacante Rodallega, enquanto o alvinegro respondeu em boa jogada de Lingard e Matheuzinho pela direita, mas o volante André não conseguiu completar para o gol.

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A segunda etapa começou com o Santa Fe pressionando em busca do gol. Em poucos minutos, a equipe colombiana criou duas grandes chances, com Rodallega e Toscano, que exigiram boas defesas de Hugo Souza. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Emmanuel Oliveira. O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos. Após passe entre a defesa do Corinthians, Rodallega apareceu livre para marcar. O empate do Timão, no entanto, saiu nos acréscimos, com Gustavo Henrique de cabeça.

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