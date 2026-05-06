Botafogo vence o Racing e garante vaga no mata-mata da Sul-Americana
Sob olhares de Carlo Ancelotti, Danilo decide mais uma vez e dá a vitória ao Glorioso
O Botafogo venceu o Racing-ARG por 2 a 1 nesta quarta-feira (6), no estádio Nilton Santos, e garantiu a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana. Os gols do Glorioso foram marcados por Di Césare (contra) e Danilo; Martínez fez para os argentinos.
Com o resultado, o Alvinegro retoma a liderança do grupo e chega aos 10 pontos, garantindo ao menos a segunda colocação do grupo E. O Racing, terceiro colocado, tem quatro pontos e pode até empatar a pontuação do time carioca, mas perde no confronto direto.
Botafogo x Racing: como foi o jogo?
Primeiro tempo: jogo morno e gol contra argentino
O primeiro tempo no Nilton Santos foi de poucas chances para Botafogo e Racing. Os visitantes tiveram mais a posse de bola, mas foi o Alvinegro quem mais tentou ações ofensivas, com dificuldades para criar diante da marcação argentina. O único gol da etapa saiu aos 18 minutos, quando Di Césare desviou contra o próprio patrimônio após passe de Medina. O Racing chegou algumas vezes ao ataque e exigiu intervenções de Neto, mas o jogo teve poucas oportunidades claras até o intervalo.
Segundo tempo: Botafogo joga mal, mas conta com ajuda do goleiro argentino para garantir a vitória
O Racing voltou do intervalo pressionando e logo chegou ao empate. Rojas recebe com liberdade pela esquerda e cruza para Adrián Martínez, que aproveita desatenção de Ferraresi e cabeceia para o fundo do gol.
Os argentinos seguiram pressionando, e Neto trabalhou para evitar a virada. Mesmo com o adversário melhor, o Botafogo aproveitou a chance que teve: após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater de primeira da entrada da área. A finalização não foi tão forte, mas o goleiro Cambeses falhou e aceitou o segundo gol alvinegro. O goleiro argentino ainda foi expulso nos acréscimos da partida por colocar a mao na bola fora da área.
Visão do Lance!
O duelo ficou marcado pelas falhas defensivas da equipe argentina. No primeiro tempo, Di Césare errou ao tentar afastar a bola e jogou contra o próprio gol para abrir o placar para o Botafogo. Já na segunda etapa, mais uma vez com a partida empatada, o goleiro Cambeses levou um "frango" em finalização de Danilo e entregou o resultado.
Mais uma vez decisivo, Danilo foi o melhor jogador em campo e fez o gol da vitória para o Botafogo (com ajudinha do goleiro adversário). Ativo no meio-campo, o volante serviu como válvula de escape do Glorioso e armou as principais jogadas ofensivas sob os olhares do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
Não foi uma grande exibição do Botafogo no Nilton Santos, e o destaque negativo fica com o lateral-direito Vitinho. O camisa 2 foi mal no lance do gol do Racing e pouco contribuiu ofensivamente.
O lance mais bizarro da partida foi a falha do goleiro Facundo Cambeses no segundo gol do Botafogo. O argentino transformou uma defesa simples no gol da vitória alvinegra no Nilton Santos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X RACING-ARG
4ª RODADA - GRUPO E - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Di Césare (GC), aos 19'/1ºT (1-0); Martínez, aos 3'/2°T (1-1); Danilo, aos 29'/2°T (2-1);
🟨 Cartões amarelos: Kadir, Villalba e Edenílson (BOT); Fernández, Rodríguez e Di Césare (RAC);
🟥 Cartão vermelho: Facundo Cambeses, aos 48'/2°T (RAC).
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Newton, Cristian Medina e Danilo; Júnior Santos (Villalba), Kadir (Arthur Cabral) e Matheus Martins (Edenílson).
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Martirena, Basso (Pérez(, Sosa, Di Césare e Rojas; Forneris (Zuculini), Fernández (Miljevic) e Rodriguez (Zaracho); Solari (Conechny) e Martínez.
🟨 Arbitragem
🧑⚖️ Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)
