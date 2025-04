Botafogo provoca Fluminense após vitória em clássico carioca

O Botafogo usou suas redes sociais para provocar o Fluminense depois da vitória por 2 a 0 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a oitava vitória seguida do Glorioso em cima do rival, além de nove jogos de invencibilidade.

Neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e chegou aos oito pontos. Após a partida, o clube provocou o Fluminense nas redes sociais. Confira a publicação abaixo.

Confira a provocação do Botafogo ao Fluminense após a vitória

Como foi o jogo

Com um primeiro tempo quase impecável e explorando os contragolpes no segundo, o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 0, gols de Vitinho e Savarino, estancou a crise que se instalava na equipe e, de quebra, chegou à oitava vitória consecutiva sobre o tricolor carioca. Com o resultado, válido pela 6ª rodada, o Botafogo alcança provisoriamente o sexto lugar no Brasileirão. Quarto colocado, o Fluminense conhece a primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho.

Ganso não teve muito espaço para jogar em Botafogo x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Diante do Fluminense, o Botafogo fez seu melhor primeiro tempo da temporada. Transições rápidas, invertidas de jogo eficientes e triangulações ao melhor estilo do Botafogo campeão de 2024 foram vistas no Nilton Santos. Vitinho atuou quase como ponta pela direita, Igor Jesus não guardou posição no ataque, e os volantes não recuavam do círculo-central. Com isso, o alvinegro dominou amplamente as ações de jogo nos primeiros 49 minutos de jogo. Foram pelo menos três chances claras de gol, com uma delas convertida: Matheus Martins obrigou Fábio a fazer grande defesa aos 19; Vitinho abriu o marcador aos 36, com assistência de Igor Jesus; e o atacante cabeceou caprichosamente na trave aos 44.

Do lado do Fluminense, o que se viu foi um primeiro tempo em que praticamente nada funcionou. O time quase não conseguia passar do meio-campo, e nas raras oportunidades isso aconteceu por intermédio de Arias, que mais de uma vez teve que ir até a defesa para buscar o jogo. PH Ganso não conseguia trabalhar a bola no meio, Cano teve uma única conclusão — sem perigo — e Canobbio foi figura nula.

O jogo foi mais equilibrado no segundo tempo. Renato Gaúcho ajustou o Fluminense no intervalo, que voltou propondo o jogo e tendo as melhores chances. Numa delas, aos 27, Arias bateu falta no travessão. O Botafogo, por sua vez, fez valer a vantagem no placar para tentar matar o jogo nos contragolpes. Faltou aos dois times, contudo, acertar a última bola. Ainda assim, Savarino aproveitou a derradeira delas: aos 49, ele arrancou do meio campo e chutou cruzado, na saída de Fábio, para sacramentar a vitória.