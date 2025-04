O Internacional venceu o Juventude por 3 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (26). Com três assistências em cobranças de escanteio, Alan Patrick roubou a cena e recebeu muitos elogios na internet.

A partida começou agitada no Beira-Rio com um gol de Batalla para o Juventude logo aos três minutos. O Colorado não sentiu e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com dois gols do zagueiro Victor Gabriel. Na segunda etapa, com mais uma assistência de Alan Patrick, Rafael Borré encerrou o jejum e fechou a conta do clássico.

Com mais três assistências, os internautas rasgaram elogios a Alan Patrick, camisa 10 do colorado. Os mais empolgados pediram até o meia na Seleção Brasileira. Veja as reações da web abaixo.

Veja os elogios da internet a Alan Patrick, do Internacional, depois da vitória contra o Juventude

Números de Alan Patrick pelo Internacional em 2025

O grande destaque do Internacional em 2025 é o meia Alan Patrick. Camisa 10 da equipe, ele tem conduzido a equipe com gols e assistências. Com 33 anos, parece que o tempo tem feito bem ao craque. Na temporada, ele tem já tem nove gols e sete assistências em 16 jogos.

Conheça Victor Gabriel, zagueiro que fez dois gols contra o Juventude

O zagueiro Victor Gabriel, que fez dois gols contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, tem apenas 20 anos e é lateral esquerdo de origem. O jovem pertence ao Sport Club do Recife e está emprestado ao Internacional.

Destaque desde o começo do ano, Victor Gabriel já faz a diretoria do Colorada se movimentar. A permanência em definitivo do camisa 41 é prevista em uma cláusula do contrato entre os clubes. O valor estipulado no texto é de cerca de R$ 3 milhões, e equivale à aquisição de 50% dos direitos econômicos.

Nascido em Tumtum, do Maranhão, Victor chegou ao Sport em 2021, e foi emprestado ao Internacional em 2024. Pelo Colorado, ele já marcou três gols.