Jhon Arias reconheceu que o Fluminense teve uma atuação abaixo na derrota para o Botafogo. Segundo o atacante colombiano, o rival foi superior durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- O Botafogo descansou, o Botafogo jogou, que a gente descansou, mas o Botafogo foi superior - disse Arias. E desabafou quanto a um possível pênalti para o Fluminense:

- Eu não falo nada, eu não falo nada. A imagem está aí, está na TV, a TV está em casa. Teve um lance comigo no jogo passado. Nesse jogo, eu acho que a CBF, se não me engano, disse que não houve pênalti. Eu espero que ela se pronuncie também desse aqui. Eu não tenho nada mais para falar - finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo bate o Fluminense e chega à 8ª vitória seguida no clássico

Fluminense perdeu a primeira partida sob o comando de Renato Gaúcho (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

O que vem pela frente para Botafogo e Fluminense

Com o resultado, o Botafogo quebra uma sequência de quatro jogos sem vencer. Já o Fluminense conhece o primeiro revés sob Renato Gaúcho. Agora, as equipes concentram as atenções na Copa do Brasil. Na terça-feira (29), o Flu recebe a Aparecidense a partir das 20h30 (de Brasília) no Maracanã. No dia seguinte, o Botafogo joga com o Capital (DF) a partir das 18h (de Brasília) no Nilton Santos. Os jogos são válidos pela rodada de ida da terceira fase da competição.