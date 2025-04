Com um primeiro tempo quase impecável e explorando os contragolpes no segundo, o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 0, gols de Vitinho e Savarino, estancou a crise que se instalava na equipe e, de quebra, chegou à oitava vitória consecutiva sobre o tricolor carioca. Com o resultado, válido pela 6ª rodada, o Botafogo alcance provisoriamente o sexto lugar no Brasileirão. Quarto colocado, o Fluminense conhece a primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho.

Como foi o clássico

Diante do Fluminense, o Botafogo fez seu melhor primeiro tempo da temporada. Transições rápidas, invertidas de jogo eficientes e triangulações ao melhor estilo do Botafogo campeão de 2024 foram vistas no Nilton Santos. Vitinho atuou quase como ponta pela direita, Igor Jesus não guardou posição no ataque, e os volantes não recuavam do círculo-central. Com isso, o alvinegro dominou amplamente as ações de jogo nos primeiros 49 minutos de jogo. Foram pelo menos três chances claras de gol, com uma delas convertida: Matheus Martins obrigou Fábio a fazer grande defesa aos 19; Vitinho abriu o marcador aos 36, com assistência de Igor Jesus; e o atacante cabeceou caprichosamente na trave aos 44.

Do lado do Fluminense, o que se viu foi um primeiro tempo em que praticamente nada funcionou. O time quase não conseguia passar do meio-campo, e nas raras oportunidades isso aconteceu por intermédio de Arias, que mais de uma vez teve que ir até a defesa para buscar o jogo. PH Ganso não conseguia trabalhar a bola no meio, Cano teve uma única conclusão — sem perigo — e Canobbio foi figura nula.

O jogo foi mais equilibrado no segundo tempo. Renato Gaúcho ajustou o Fluminense no intervalo, que voltou propondo o jogo e tendo as melhores chances. Numa delas, aos 27, Arias bateu falta no travessão. O Botafogo, por sua vez, fez valer a vantagem no placar para tentar matar o jogo nos contragolpes. Faltou aos dois times, contudo, acertar a última bola. Ainda assim, Savarino aproveitou a derradeira delas: aos 49, ele arrancou do meio campo e chutou cruzado, na saída de Fábio, para sacramentar a vitória.

O que vem pela frente para Botafogo e Fluminense

Com o resultado, o Botafogo quebra uma sequência de quatro jogos sem vencer. Já o Fluminense conhece o primeiro revés sob Renato Gaúcho. Agora, as equipes concentram as atenções na Copa do Brasil. Na terça-feira (29), o Flu recebe a Aparecidense a partir das 20h30 (de Brasília) no Maracanã. No dia seguinte, o Botafogo joga com o Capital (DF) a partir das 18h (de Brasília) no Nilton Santos. Os jogos são válidos pela rodada de ida da terceira fase da competição.

Ganso não teve muito espaço para jogar no clássico entre Botafogo e Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 FLUMINENSE

6ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Vitinho (36'/1T); Savarino (49'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Alexander Barboza, Cuiabano, Gregore e Savarino (BOT); Bernal, Freytes, PH Ganso e Arias (FLU)

🏟️ Público: 11.639 pagantes (12.943 total)

💰 Renda: R$ 656.424,00

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino; Matheus Martins (Artur), Igor Jesus e Mastriani (Elias Manoel).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Martinelli (Paulo Baya) e PH Ganso (Lima); Arias, Germán Cano (Eve) e Canobbio (Serna).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)