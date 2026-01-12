BBB 26: Diego Hypólito abre o coração e detalha vivência no reality

Conteúdo Especial

O BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12), e com o clima do reality voltando a tomar conta do país, nada melhor do que aproveitar o gancho para relembrar um ícone do esporte brasileiro que viveu essa experiência intensamente. Eliminado a apenas cinco dias da grande final do BBB 25, Diego Hypólito conversou com a reportagem e abriu o coração sobre o confinamento, os desafios emocionais do reality e os impactos da vida pós-Big Brother.

Durante o BBB 25, o ex-ginasta sobreviveu a seis paredões, mas garante que nenhuma preparação foi suficiente para tudo que viveu no programa.

- A verdade é que, quando você entra e vive aquilo de fato, é muito diferente de tudo que te falam. O que mais me surpreendeu foi lidar todos os dias com as próprias emoções de forma tão exposta. É precisa muita coragem para se abrir para o país inteiro, se despedir da vergonha, dos filtros, de qualquer defesa - compartilhou.

Diego Hypólito em seu instituto no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Banco BV)

Acostumado a competir sob pressão extrema, Diego explica que o jogo no BBB é desafiador de uma forma completamente diferente da ginástica. O ginasta quase chegou a final do programa, mas acabou eliminado em uma disputa direta contra Renata, professora de dança que viria a se consagrar campeã do BBB 25.

- No esporte, eu treinava todos os dias para competir. Pensava no que podia dar certo, no que podia dar errado, imaginava cenários, até os piores, e tentava me preparar. Dentro da casa, era o novo o tempo todo. Eu não sabia como o outro ia reagir a uma fala minha, nem como eu mesmo reagiria às situações. Estávamos todos com os nervos à flor da pele, longe de casa, da família, vivendo tudo intensamente... Não diria que foi mais difícil do que a ginástica, mas foi extremamente desafiador e impossível de comparar. Não existe isso de "não vou sentir". Quando você percebe, já está chorando, ansioso, vivendo conflitos, dizendo coisas que talvez aqui fora você pensasse duas vezes antes de falar - disse.

A experiência, segundo o ex-ginasta, revelou uma força que nem mesmo os anos no esporte haviam mostrado.

- Sempre acreditei que Deus me fez campeão para a vida, não só para o esporte. O BBB confirmou isso. Me mostrou que posso ir além do que eu imaginava e que existe um propósito maior para mim e para a minha família - conta.

Se entrar no BBB exige coragem, sair dele também não é simples. Diego admite que a readaptação à rotina fora do confinamento é difícil. Por outro lado, a experiência deixou marcas positivas.

- Tudo parece estranho no começo, até a forma como as pessoas te enxergam. Às vezes sinto como se existisse uma barreira. Tem que ter muita cabeça para lidar com os 'você deveria ter feito isso'. Mas as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Depois de sair você passa a valorizar muito mais as coisas simples: a brisa do vento, estar com quem ama, escolher melhor os ambientes que frequenta. A vida ganha outro peso, outro significado - finalizou sobre sua participação e os ensinamentos do BBB.

Diego Hypólito entrou no BBB com sua dupla e irmã Daniele Hypólito (Foto: Reprodução/Instagram)

A carreira de Diego Hypólito na ginástica

Ícone da ginástica brasileira, Diego iniciou a carreira ainda no começo dos anos 2000 e construiu uma trajetória histórica no esporte. Entre os principais feitos estão a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, no solo, além de cinco ouros em Jogos Pan-Americanos e duas conquistas em Campeonatos Mundiais.

Aposentado desde 2019, Diego seguiu ligado a ginástica como comentarista da Globo durante as Olimpíadas de Paris e também se aventurou recentemente em apresentações circenses com acrobacias, ao lado da irmã, Daniele Hypólito, dupla do ginasta no BBB.