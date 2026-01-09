Atleta com recordes no Guinness Book disputa vaga no BBB 26

Ricardinho, atleta profissional de futebol 'freestyle', de 27 anos, está na Casa de Vidro representando a Região Norte e concorre a uma vaga no BBB 26. O paraense bicampeão mundial e detentor de dois recordes no Guinness Book busca entrar no reality após considerar que já alcançou o auge em sua carreira esportiva.

- BBB é minha maior chance. No meu esporte já zerei o game. Sou um bom competidor, sei ler as pessoas por conta das pancadas que levei da vida. Além de também ser a chance de as pessoas me conhecerem de verdade. Sou eu nu de frente para o público - revelou Ricardinho.

O participante da Casa de Vidro relaciona suas conquistas tanto à sua determinação quanto a aspectos espirituais. Ele menciona que conseguiu realizar seus objetivos mesmo em circunstâncias adversas.

- Todas as coisas que falei que iam acontecer, a vida se encarregou de realizar. Aos 14 anos, era ateu, não queria fazer o sinal da cruz sem ter a minha experiência de fé, queria acreditar por vontade própria, não por uma tradição familiar. A trajetória da minha vida aconteceu de forma sobrenatural. Sei que é Ele me guiando - afirmou o candidato ao BBB 2026.

Natural de Belém do Pará, ele iniciou sua trajetória no freestyle aos 10 anos. Sua estreia em competições ocorreu aos 13, quando seu avô Lito o acompanhou a São Paulo, onde recebeu o troféu revelação.

Por meio do esporte, Ricardinho visitou 22 países e realizou seu desejo de viver no exterior. "Desde os 8 anos falava para minha avó Kátia que ia morar na China. Morei em um cubículo por três meses, passei um pouco de fome", declarou o candidato ao BBB.

O atleta vive em São Paulo há cinco anos, para onde se transferiu buscando crescimento profissional. Ele adquiriu seu primeiro apartamento há dois meses, fato que considera significativo.

Ricardinho, que compete por uma vaga no BBB, aprendeu a administrar suas finanças para sustentar-se com o freestyle.

- Depois de passar tanto perrengue, achei que ia ficar rico ganhando um mundial, mas não. Hoje consigo ter um patamar legal por causa das redes sociais. Se for depender das competições, não pagaria nada - explicou Ricardinho.

A entrada oficial de Ricardinho no BBB 26 ainda não está garantida, pois ele permanece na fase da Casa de Vidro, etapa eliminatória que antecede o programa.

Em São Paulo, Paulo Ricardinho conheceu Karen, sua namorada, a quem chama de "minha vida". Ele caracteriza o relacionamento como sólido e expressa o desejo de constituir família. "Tenho certeza de que a gente nasceu um para o outro. Quando a gente se conheceu, vi muito dela em mim, ela persistiu nos sonhos dela, é uma guerreira", disse o atleta que pode entrar no BBB.