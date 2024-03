BBB 24: participantes fazem analogias com Endrick, Abel Ferreira e Carille; entenda

Abel Ferreira e Endrick são citados em conversa no BBB 24 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O cantor MC Bin Laden não esteve no paredão essa semana, mas se mostrou preocupado no Big Brother Brasil 24. Na tentativa de animar os amigos, o participante fez uma analogia entre reality show e o título perdido pelo Botafogo no Brasileirão 2023.



Em conversa com Fernanda, Pitel e Lucas Henrique, ele comparou Davi - o participante considerado favorito ao tíulo - com o Botafogo e citou Endrick como decisivo para a reviravolta na disputa.



- Todo mundo já dava o Botafogo como campeão. Palmeiras estava lá atrás [...] Aí, veio um embate direto. Botafogo começou ganhando de 3 a 0. Aí o menino Endrick chegou pro jogo. E falou 'toca pro pai'. Virou o jogo! O que aconteceu? Palmeiras campeão - explicou o funkeiro.



Pitel, então, ponderou e incluiu o técnico Abel Ferreira na conversa:



- Espera aí, vamos baixar a frequência. Mas aí a gente tá precisando de um técnico tipo Abel Ferreira, porque não tá dando.

Em seguida, ela perguntou quem é o técnico do Santos, time de Bin Laden. Após receber a resposta, fez uma nova brincadeira:



- Pronto, a gente tá precisando de um Abel Ferreira e tá recebendo um Carille. A gente tá precisando trocar meia horinha de conversa com o Abel Ferreira - disse Pitel.



O cantor santista decidiu sair em defesa do treinador de seu time: "Carille é bom para car***". O argumento não convenceu Pitel, que indagou na sequência: "Se é tão bom, por que o time está na segunda divisão?"



Foi então que o músico explicou que o treinador do Santos na época do rebaixamento do Campeonato Brasileiro era Marcelo Fernandes: "Ele não estava ainda... (risos)."

Abel Ferreira e Fábio Carille são citados no BBB 24 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)