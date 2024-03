Estádio brasileiro supera europeus e vence concurso; veja top 5

Arena MRV, a casa do Atlético-MG, foi eleita como estádio do ano de 2023 (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 12:55 • Belo Horizonte (MG)

A Arena MRV, a casa do Atlético-MG, foi eleita como estádio do ano de 2023 no concurso do portal Stadium Database. A arena ficou à frente de estádios de clubes europeus que também foram inaugurados no ano passado. As informações são do "ge".

A arena atleticana somou 25.515 pontos, pouco mais do Wildpark Stadium, casa do Karlsruher SC, da segunda divisão alemã. Dois estádios poloneses e um húngaro completam o top 5.

O Parque Esportivo Zagłębiowski, que sedia jogos do Zaglebie Sosnowiec, da segunda divisão polonesa, ficou em terceiro lugar. O quarto do ranking foi o Orlem Stadium, casa do Wysla Plock, também da divisão de acesso na Polônia. O Centro Atlético Nacional de Budapeste ficou em quinto lugar.

A Arena MRV recebeu primeiro jogo oficial no dia 27 de agosto do ano passado. Em todo ano de 2023, o Atlético-MG arrecadou cerca de R$ 50 milhões em bilheteria. Para 2024, o clube apresentou uma nova decoração do estádio. Na parte interna, a zona mista e túnel central foram plotados com imagens históricas de ídolos do clube, além do escudo e patrocinadores.

Do lado de fora, um trabalho que começou idealizado por torcedores e recebeu apoio do clube reuniu grafiteiros atleticanos para pintar os muros com ídolos do presente e passado e também torcedores.