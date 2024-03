Irmã de Neymar supera Gabigol e vive affair com jogador do Palmeiras

Piquerez estaria vivendo um affair com irmã de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 13/03/2024 - 11:45 • São Paulo (SP)

Rafaella Santos, irmã de Neymar, deixou Gabigol no passado e agora estaria vivendo um affair com Piquerez, jogador do Palmeiras.

Segundo informação do 'Extra', o uruguaio teria sido um dos convidados do aniversário de Rafaella, que aconteceu em um evento privado em São Paulo no começo desta semana.

Embora Rafaella tenha vivido um romance com Gabigol no passado, Piquerez também já se envolveu com outras influenciadoras - como Key Alves e Bruna Griphao, duas ex-participantes do Big Brother Brasil.

O atleta do Palmeiras apareceu em vários registros da festa - tanto com outros jogadores do elenco quanto ao lado do suposto cunhado, Neymar. Inclusive, o assunto ganhou forte repercussão entre a torcida palmeirense nos últimos dias.

Veja mais registros:

(Foto: Reprodução/Instagram)