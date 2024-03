Time boliviano homenageia Dragon Ball Z em camisa; veja fotos

Equipe usou no final de semana (Foto: Reprodução/Aurora)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 13:16 • São Paulo (SP)

Aurora, equipe boliviana, entrou em campo com um uniforme especial no final de semana. As camisas dos jogadores fizeram uma alusão a Akira Toriyama, criador do famoso anime Dragon Ball, que faleceu no começo deste mês.

As camisas tiveram o logo do Dragon Ball estampado na parte da frente. Além disso, nos números dos atletas, as referências também apareceram, com fotos de personagens do famoso desenho.

Veja as imagens das camisas especiais feitas em homenagem:

(Foto: Reprodução/Aurora)

(Foto: Reprodução/Aurora)

(Foto: Reprodução/Aurora)

(Foto: Reprodução/Aurora)