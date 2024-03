Em áudio vazado, Jorge Jesus compara Flamengo ao Al Hilal e manda recado à torcida rubro-negra

Jorge Jesus no comando do Al Hilal, da Arábia Saudita (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus bateu o recorde de vitórias consecutivas do futebol mundial com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A equipe alcançou a marca de 28 triunfos seguidos, nesta terça-feira, ao bater o Al Ittihad, do técnico Marcelo Gallardo, por 2 a 0.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas



Após a partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, o treinador português comparou o ambiente vivido no grupo saudita com o momento histórico à frente do clube carioca.

- É uma boa equipe. Essa equipe me faz lembrar muito o Flamengo. Gostam muito de mim como era no Flamengo, e isso facilita as coisas. Um abraço para a Nação - disse o técnico em áudio enviado a Kleber Leite, ex-dirigente do Rubro-Negro.



➡️ Torcedores do Flamengo se derretem por Jorge Jesus após recorde histórico: ‘Volta, velho’



Pelo Flamengo, Jesus conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Cariocão.

📊 Quais são as maiores sequências de vitórias do futebol?

28 vitórias: Al Hilal (Arábia Saudita / 2023);

27 vitórias: The New Saints (País de Gales / 2016);

26 vitórias: Ajax (Holanda / 1971/72);

25 vitórias: Ajax (Holanda / 1955);

24 vitórias: Coritiba (Brasil / 2011);

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)