Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Corinthians x Vasco

Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
04:50
Corinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil
imagem cameraCorinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025 entre Corinthians e Vasco acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto, e a tecnologia previu uma vitória do Timão.

➡️ Dublador revela 'previsão' de Hugo Souza durante Corinthians x Cruzeiro: 'Olha para mim'

O recurso tecnológico apontou que a equipe de Dorival Júnior irá conseguir tirar vantagem do fator casa dentro da primeira partida. Apesar disso, a IA previu um confronto disputado, com o Vasco balançando as redes. Veja abaixo:

Simulação de Corinthians x Vasco

Primeiro tempo

Desde o apito inicial, o Corinthians, time da casa, assume o controle da partida, empurrado por uma torcida intensa na Neo Química Arena. A equipe paulista trabalha bem a posse de bola, pressiona alto e tenta sufocar a saída adversária. O Vasco, mais cauteloso, aposta em linhas baixas e transições rápidas.

Aos poucos, o jogo ganha em intensidade. O Corinthians cria as melhores chances, principalmente em bolas levantadas na área e finalizações de média distância. O Vasco responde em contra-ataques perigosos, obrigando o goleiro adversário a trabalhar.

A pressão inicial dá resultado. Em uma jogada construída pelo lado esquerdo do campo, a bola é cruzada na área, a defesa afasta parcialmente e, no rebote, o Corinthians abre o placar. 1 - 0.

Após o gol, o Vasco equilibra mais a partida, passa a ficar mais tempo com a bola, mas encontra dificuldades para furar o sistema defensivo adversário antes do intervalo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco adianta suas linhas e mostra mais ousadia. A postura rende frutos: em uma jogada rápida pelo corredor lateral, a bola é cruzada rasteira e finalizada dentro da área, empatando o confronto. 1 - 1.

O gol deixa o jogo aberto. O Corinthians reage rapidamente, volta a pressionar e transforma o segundo tempo em um duelo intenso, com chances para os dois lados. A torcida empurra, e a equipe da casa encontra o gol da vitória após uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio, com finalização precisa no meio da área. 2 - 1

Nos minutos finais, o Vasco tenta o empate com bolas longas e pressão final, mas o Corinthians consegue administrar o resultado até o apito final.

Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Corinthians e Vasco se enfrentam pela final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

