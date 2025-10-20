Ausência de estrangeiro preocupa torcedores do Vasco para o clássico: ‘Perdeu espaço’

Restando menos de dois meses para as semifinais da Copa do Brasil, Vasco e Fluminense fazem uma prévia do confronto nesta segunda-feira (20). Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino não poderá contar com o argentino Garré, que ficou de fora da lista de relacionados para o clássico carioca. No entanto, a decisão não agradou a todos os torcedores.

Diniz x Fluminense: treinador do Vasco tenta melhorar retrospecto contra o ex-clube

Sem espaço na equipe comandada por Fernando Diniz, o meia-atacante chegou ao segundo sem ser sequer relacionado para o banco de reservas. Contratado no início da temporada, o argentino não conseguiu se adaptar e acumula uma sequência sem atuar pela equipe carioca.

Apesar de não atuar com frequência, a decisão de cortar o argentino do clássico não agradou a todos os torcedores. Um dos internautas destacou que acha errado o meia-atacante não ser relacionado contra o Fluminense. Confira abaixo.

Além de Garré, a ausência do meia Paulinho também foi bastante questionada pelos vascaínos. No entanto, no caso do camisa 18, existe um entendimento de que ele não está em sua melhor parte física.

Disputando posições na tabela de classificação, os rivais cariocas fazem a última partida antes da decisão nas semifinais da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã. Estacionado na 9ª posição, com 36 pontos, o Vasco busca a vitória para se aproximar do G6 do Brasileirão. Já o Fluminense, chega embalado após a vitória contra o Juventude e pretende dificultar as ações do rival.

Probabilidades do Lance!: Vasco já tem mais chances de G-6 do que de rebaixamento

Benjamín Garré em ação pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vasco tem sequência decisiva no Brasileirão

Texto por: Pedro Cobalea

O Vasco inicia nesta segunda-feira (20) uma sequência crucial no Campeonato Brasileiro, que promete ser determinante para suas ambições na reta final da temporada. Nas próximas quatro rodadas, o time de Fernando Diniz enfrentará adversários diretos na tabela de classificação — incluindo dois clássicos — em confrontos que podem colocar o Gigante da Colina definitivamente na briga por uma vaga na Libertadores.

O primeiro desafio será contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h30. O clássico carioca também serve como um aperitivo das semifinais da Copa do Brasil, que acontecem em dezembro. Além do rival tricolor, o Vasco encara o Bragantino (fora), São Paulo (em casa) e Botafogo (fora), todos adversários que figuram entre o quarto e o décimo lugar no Brasileirão atualmente.

Nova zaga e artilheiro no banco: as mudanças do Vasco desde a derrota para o Fluminense

Confira a sequência decisiva:

Vasco x Fluminense – 20 de outubro (segunda-feira), 19h30 – Maracanã;

Bragantino x Vasco – 26 de outubro (sábado), 18h30 – Cícero de Souza Marques;

Vasco x São Paulo – 2 de novembro (quinta-feira), 20h30 – São Januário;

Botafogo x Vasco – 5 de novembro (domingo), 19h30 – Nilton Santos.

Com apenas dez rodadas restantes até o fim do campeonato, os próximos jogos funcionam como confrontos diretos na disputa por vagas na Libertadores. Atualmente, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores. A depender dos resultados da Copa do Brasil e da própria Libertadores, esse G-6 pode se transformar em G-7 ou até G-8.