A partida foi intensa e equilibrada até a atuação decisiva de Thiago Neves.

Thiago Neves marcou dois gols, virando o jogo após o gol contra de Gum.

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 no Brasileirão de 2012.

O clássico carioca entre Vasco e Fluminense, disputado no dia 25 de agosto de 2012, ficou marcado por uma virada espetacular e dois golaços de Thiago Neves, que garantiram a vitória tricolor por 2 a 1 no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), em jogo válido pelo Brasileirão. O Lance! relembra Vasco 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2012.

O duelo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrou o primeiro turno e tinha peso de confronto direto na parte de cima da tabela. O Vasco, comandado por Cristóvão Borges, buscava se aproximar da liderança. Já o Fluminense, de Abel Braga, brigava para manter a ótima fase de um elenco que vivia grande momento — e que, meses depois, se sagraria campeão brasileiro.

A partida foi equilibrada, intensa e taticamente bem jogada, mas o brilho individual de Thiago Neves decidiu. Em uma atuação de gala, o camisa 10 marcou dois gols em menos de 15 minutos, mostrando técnica, frieza e precisão — e transformando o clássico em mais um capítulo da história vitoriosa tricolor.

Vasco 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2012

Primeiro tempo: equilíbrio e estratégia

O jogo começou com o Vasco tentando impor ritmo, enquanto o Fluminense apostava na compactação e na força do trio ofensivo formado por Wellington Nem, Fred e Thiago Neves. O time cruz-maltino contava com a experiência de Juninho Pernambucano e Carlos Alberto, que tentavam criar a partir do meio-campo, mas esbarravam na marcação firme de Jean e Edinho.

As melhores chances vascaínas surgiram em chutes de fora da área. Juninho assustou Diego Cavalieri em cobrança de falta, e Alecsandro perdeu boa oportunidade após cruzamento de Douglas. O Fluminense respondeu com jogadas rápidas, principalmente quando Carlinhos apoiava pela esquerda.

Mesmo com boa movimentação, as defesas prevaleceram e o placar permaneceu em branco até o intervalo. O equilíbrio técnico dava sinais de que o clássico seria decidido nos detalhes — e eles viriam com sobras na etapa final.

Segundo tempo: Thiago Neves brilha e decide o clássico

O segundo tempo começou com mais intensidade. O Vasco aumentou o volume de jogo e passou a rondar a área tricolor. Aos 28 minutos, a pressão surtiu efeito: Gum, ao tentar cortar cruzamento de Douglas, desviou contra o próprio gol, abrindo o placar para o Cruz-Maltino — 1 a 0.

O Fluminense reagiu rapidamente. Abel Braga adiantou as linhas e deu liberdade a Thiago Neves, que assumiu o protagonismo. Aos 27 minutos, o camisa 10 recebeu passe de Wagner, limpou a marcação e acertou um chute cruzado de rara precisão no canto de Fernando Prass: 1 a 1.

O empate inflamou o Fluminense, que dominou completamente o jogo nos minutos seguintes. E o golpe final veio aos 42 minutos, em lance de pura genialidade. Thiago Neves tabelou com Fred, avançou em velocidade e, de fora da área, acertou um chutaço no ângulo, indefensável. Um golaço — daqueles que ficam gravados na memória de qualquer torcedor.

O Vasco ainda tentou reagir nos acréscimos, com Felipe Bastos e Carlos Tenorio, mas o Fluminense segurou o resultado com segurança e celebrou uma vitória maiúscula.

O craque da noite e o peso do resultado

Com os dois gols, Thiago Neves foi o grande nome da partida. Sua atuação impecável refletiu a fase do Fluminense naquele Brasileirão: um time técnico, confiante e com jogadores decisivos. Além de Thiago, o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Leandro Euzébio também se destacaram pela consistência defensiva.

Pelo lado vascaíno, o resultado teve sabor amargo. O time de Cristóvão Borges havia feito um bom primeiro tempo, mas não resistiu à qualidade individual do adversário. Ainda assim, o Vasco encerrava o turno na parte de cima da tabela, mostrando competitividade e solidez.

Ficha técnica - Vasco 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2012

Competição: Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data: 25 de agosto de 2012 (sábado)

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Gols: Gum (contra, 73’) para o Vasco; Thiago Neves (72’ e 87’) para o Fluminense.

VASCO: Fernando Prass; Douglas, Dedé, William Matheus e Diego Corrêa; Nilton, Auremir (Fellipe Bastos), Carlos Alberto (Felipe), Juninho Pernambucano (Tenorio), Wendel e Alecsandro. Técnico: Cristóvão Borges.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Jean, Edinho (Valencia), Wagner, Thiago Neves (Digão); Wellington Nem e Fred (Samuel). Técnico: Abel Braga.