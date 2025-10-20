Diniz x Fluminense: treinador do Vasco tenta melhorar retrospecto contra o ex-clube
Treinador do Gigante da Colina enfrenta o Tricolor pela sétima vez
O técnico do Vasco, Fernando Diniz, se prepara para mais um reencontro com um velho conhecido: o Fluminense, equipe que comandou até o início de 2024 e com a qual conquistou a Copa Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana. O duelo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.
Desde que deixou o comando do Tricolor, Diniz enfrentou seu ex-clube em seis oportunidades. O retrospecto é favorável ao Fluminense, que venceu quatro vezes, enquanto o treinador saiu vitorioso em duas. O último confronto entre eles aconteceu no primeiro turno do Brasileirão, quando o Fluminense superou o Vasco por 2 a 1, de virada.
Após uma passagem marcante pelo Tricolor, Diniz acabou demitido em 2024, durante uma fase turbulenta da equipe, que chegou a ocupar a lanterna do campeonato após uma sequência de seis derrotas consecutivas.
Agora no Vasco, o treinador vive um momento de recuperação e estabilidade. O Cruzmaltino soma 36 pontos e ocupa a 9ª colocação, consolidando-se no meio da tabela e mantendo vivo o sonho de alcançar uma vaga na Libertadores do próximo ano.
O adversário desta rodada, o Fluminense, aparece em 7º lugar, com 41 pontos, e também busca confirmar sua presença na zona de classificação para tentar o bicampeonato da competição internacional em 2026. O clássico, portanto, promete ser decisivo não apenas pelo reencontro de Diniz com o clube onde fez história, mas também pelos objetivos de ambos na reta final do Brasileirão.
