Em alta no Fluminense desde a chegada de Zubeldía, John Kennedy teve boa atuação na vitória sobre o Juventude e pode completar uma marca importante diante do Vasco, nesta segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Brasileirão. Isso porque o atacante já marcou contra os outros dois rivais, mas nunca contra este.

Na base, JK recebeu o apelido de "carrasco" por suas atuações e gols decisivos em clássicos, especialmente contra o Flamengo, sobre quem já marcou duas vezes pelo time principal, além das diversas pelo sub-17 e sub-20. Nessa época o time da Colina também foi vítima, com destaque para a sefiminal do Carioca Sub-20 de 2021, em que fez dois golaços e foi fundamental para a campanha do título.

Na última rodada do Brasileirão, o Moleque de Xerém relembrou a decisão do passado, mas com olhares atentos para a do presente e do futuro, já que os times se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil.

— Acho que todo clássico é importante. Depois de hoje, creio eu que a torcida vai sim comparecer. Creio que eles se animaram. Como eles falaram, é guerra. Segunda é guerra. Sei que a gente vai vir pra uma guerra. A gente vai se preparar durante esses dias. E eu creio que vamos sair com a vitória. — disse John Kennedy.

O centro-avante titular da equipe ainda não está definido, mas o camisa 99 é um dos postulantes a vaga ao lado de Cano, quem recebeu maior minutagem no período com Zubeldía. Nos últimos quatro jogos, JK participou diretamente de dois gols, contra Sport e Atlético-MG.

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 16h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Se vencer, o Tricolor se mantém na cola do G4 e continua firme na briga pela vaga na Libertadores de 2026.

