No dia 13 de novembro de 2005, o Vasco da Gama encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro daquele ano com uma vitória marcante sobre o rival Fluminense. Em São Januário, diante de uma torcida fiel que lotou as arquibancadas, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0, com dois gols do eterno Romário, que, aos 39 anos, mostrou mais uma vez por que é um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. O Lance! relembra Vasco 2 x 0 Fluminense no Brasileirão 2005.

A partida, válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão de 2005, teve clima de festa e nostalgia. Para o Vasco, que fazia uma campanha irregular, o clássico representava a chance de fechar a temporada com dignidade. Para o Fluminense, que brigava na parte de cima da tabela, era uma tentativa de encerrar o campeonato com vitória sobre o rival.

Mas em um jogo que misturou rivalidade, emoção e talento, o protagonista não poderia ser outro: Romário, o “Baixinho”, que decidiu mais uma vez.

Primeiro tempo truncado e poucas chances

O jogo começou equilibrado, com o Fluminense tentando impor seu ritmo sob o comando de Abel Braga, e o Vasco, dirigido por Renato Gaúcho, apostando nos contra-ataques. O meio-campo vascaíno, formado por Amaral, Ives e Morais, se desdobrava para conter as investidas de Petkovic e Tuta, que eram os principais nomes tricolores.

As defesas levaram a melhor durante quase toda a etapa inicial. Wagner Diniz e Fábio Braz se destacavam pelo Vasco, enquanto Arouca e Marcão sustentavam o meio do Fluminense. As melhores chances surgiram em bolas paradas: Abedi tentou de falta para o Vasco, e Petkovic respondeu em cobrança venenosa, bem defendida por Roberto Volpato.

Mesmo com intensidade e rivalidade à flor da pele, o placar permaneceu zerado até o intervalo. Mas o enredo mudaria completamente nos 45 minutos finais, quando a estrela de Romário voltou a brilhar.

Segundo tempo: Romário decide e São Januário vibra

Logo aos 6 minutos, Morais sofreu pênalti após jogada individual pela esquerda. A torcida vascaína, em coro, pediu o nome de Romário, e o camisa 11 não decepcionou: cobrou com categoria, deslocando o goleiro Kléber, e abriu o placar — 1 a 0 Vasco.

O gol incendiou o estádio e devolveu a confiança ao time cruz-maltino, que passou a dominar o meio-campo e controlar o ritmo da partida. O Fluminense tentou reagir com Leandro e Tuta, mas parou nas boas defesas de Volpato e na solidez da zaga vascaína.

Nos minutos finais, já nos acréscimos, veio o golpe final. Em rápido contra-ataque, Róbson Luiz lançou Romário, que invadiu a área e bateu firme, no canto, para fazer 2 a 0 e selar a vitória. O Maracanã poderia estar longe, mas São Januário vibrou como em uma final.

O “Baixinho”, vibrante, correu em direção à torcida, ergueu os braços e foi abraçado pelos companheiros. Era o símbolo perfeito de uma carreira que desafiava o tempo.

Romário, eterno decisivo

Mesmo aos 39 anos, Romário seguia implacável. Os dois gols diante do Fluminense levaram sua contagem pessoal no Brasileirão de 2005 a 22 tentos, consolidando-o como vice-artilheiro da competição — atrás apenas de Fred, então no Cruzeiro.

A vitória também coroou o trabalho de Renato Gaúcho, que havia assumido o time em meio à turbulência e conseguiu reorganizar o elenco, apostando na experiência de jogadores como Amaral, Abedi e o próprio Romário.

Para o Fluminense, comandado por Abel Braga, o resultado teve gosto amargo. O time fez boa campanha, mas acabou superado pela genialidade do adversário e pelo peso da camisa cruz-maltina em casa.

Ficha técnica - Vasco 2 x 0 Fluminense no Brasileirão 2005

Competição: Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Data: 13 de novembro de 2005 (domingo)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Não informado nos registros oficiais

Gols: Romário (6’ pênalti e 90’+3’)

VASCO: Roberto Volpato; Wagner Diniz, Luciano, Fábio Braz e Diego Corrêa; Amaral, Ives, Abedi, Morais, Róbson Luiz e Romário. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE: Kléber; Gabriel, Milton do Ó, Gabriel Santos e Lino; Radamés, Arouca, Marcão, Petkovic, Leandro e Tuta. Técnico: Abel Braga.