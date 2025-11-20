Áudio do VAR revolta torcedores após Fluminense x Flamengo: 'Está nítido'

Os torcedores do Flamengo ficaram revoltados nas redes sociais após a CBF divulgar os áudios do VAR no lance do possível pênalti de Thiago Silva em Bruno Henrique, durante a segunda etapa do clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira (19).

A equipe rubro-negra voltou do intervalo buscando diminuir a desvantagem no placar e foi para cima do rival logo nos primeiros minutos. Quando o cronômetro marcava 10 minutos, Bruno Henrique invadiu a área e foi tocado por Thiago Silva, que tentava afastar a bola. Segundo o árbitro da partida, o atacante rubro-negro tira o pé no momento do impacto.

— Não, não, ele tira o pé. É canto! — afirma o árbitro Davi Lacerda. — O pé do vermelho (Bruno Henrique) chega primeiro, mas o Thiago Silva tira a força.

Na cabine do VAR, Wagner Reway revisa o lance e concorda com o árbitro principal.

— Ele (Thiago Silva) vai fazer o movimento e retira, ele não chuta o pé — considera Reway. — Tá perfeito, é como você (Lacerda) narrou.

Após o áudio ser divulgado, os torcedores do Flamengo se revoltaram com a decisão da arbitragem. Segundo um dos internautas, o diálogo entre o VAR e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda é uma das coisas mais constrangedoras que ele já viu. Confira abaixo.

A derrota por 2 a 1 para o Fluminense não custou a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, mas a vantagem para o vice-líder Palmeiras caiu para apenas dois pontos. Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, as equipes disputam ponto a ponto o título de campeão nacional.

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Brandão

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

Serna comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.