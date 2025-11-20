menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Felipe Melo é sincero sobre polêmica de arbitragem em Fluminense x Flamengo

Comentarista discordou de PC Oliveira

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
10:49
Felipe Melo analisou o duelo entre São Paulo x Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)
imagem cameraFelipe Melo é ex-jogador do Fluminense (Foto: Reprodução Sportv)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo não ficou no muro e foi sincero sobre a polêmica de arbitragem que tomou os holofotes do Fluminense 2 x 1 Flamengo. Quando o cronômetro marcava 10 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique invadiu a área e recebeu um contato de Thiago Silva, que ia afastar a bola. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou pênalti.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Felipe Melo dá veredito sobre pênalti em Fluminense x Flamengo

- Eu não posso deixar de ser verdadeiro na minha análise, então para mim foi pênalti. Eu vi o PC falando agora, mas para mim foi pênalti. A gente tem que entender a regra. Se sou eu no lance, é pênalti. Se eu to no campo com a camisa do Fluminense, por exemplo, e não marcam esse pênalti ao meu favor, eu ficaria revoltado - comentou, em story no seu Instagram.

O especialista em arbitragem PC Oliveira, da rede Globo, analisou o lance e concordou com a decisão da arbitragem.

Como foi o jogo?

Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu. 

continua após a publicidade

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Já o Flamengo, com 71, vê o Palmeiras na sua cola. Afinal, a equipe paulista, que encara o Flu na próxima rodada, empatou com o Vitória por 0 a 0 nesta quarta e chegou aos 69 pontos. Assim, diminuiu a diferença entre líder e vice-líder para dois pontos.

Jogadores do Fluminense celebram vitória sobre o Flamengo
Jogadores do Fluminense celebram vitória sobre o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias