Felipe Melo é sincero sobre polêmica de arbitragem em Fluminense x Flamengo

Ex-jogador do Fluminense, Felipe Melo não ficou no muro e foi sincero sobre a polêmica de arbitragem que tomou os holofotes do Fluminense 2 x 1 Flamengo. Quando o cronômetro marcava 10 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique invadiu a área e recebeu um contato de Thiago Silva, que ia afastar a bola. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou pênalti.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Felipe Melo dá veredito sobre pênalti em Fluminense x Flamengo

- Eu não posso deixar de ser verdadeiro na minha análise, então para mim foi pênalti. Eu vi o PC falando agora, mas para mim foi pênalti. A gente tem que entender a regra. Se sou eu no lance, é pênalti. Se eu to no campo com a camisa do Fluminense, por exemplo, e não marcam esse pênalti ao meu favor, eu ficaria revoltado - comentou, em story no seu Instagram.

O especialista em arbitragem PC Oliveira, da rede Globo, analisou o lance e concordou com a decisão da arbitragem.

Como foi o jogo?

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu.

continua após a publicidade

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Já o Flamengo, com 71, vê o Palmeiras na sua cola. Afinal, a equipe paulista, que encara o Flu na próxima rodada, empatou com o Vitória por 0 a 0 nesta quarta e chegou aos 69 pontos. Assim, diminuiu a diferença entre líder e vice-líder para dois pontos.