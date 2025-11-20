VAR, em possível pênalti de Fluminense x Flamengo: 'Retira o pé' 

A CBF divulgou na madrugada desta quinta-feira (20) os áudios do VAR do clássico entre Fluminense x Flamengo, vencido pelo tricolor por 2 a 1 na noite de quarta-feira (19), no Maracanã. Três lances passaram por revisão: a falha de Rossi no gol de Serna, o suposto pênalti de Thiago Silva sobre Bruno Henrique, e a penalidade máxima cometida por Renê.

continua após a publicidade

➡️Fluminense supera Flamengo e Palmeiras e é líder do Brasileirão com Zubeldía

No gol de Serna, a principal dúvida era se a bola havia saído pela linha de fundo no momento em que Rossi tentava dominar a bola recuada por João Victor. Uma câmera de frente para o lance, porém, dirimiu logo a dúvida.

— Gol confirmado —, resumiu Wagner Reway, responsável pelo VAR no Maracanã.

A segunda revisão foi a mais contestada. Aos 10 minutos do 2º tempo, quando o Fluminense já vencia por 2 a 0, Thiago Silva toca na perna de Bruno Henrique dentro da área. O atacante do Flamengo reclama pênalti.

continua após a publicidade

— Não, não, ele tira o pé. É canto! — afirma o árbitro Davi Lacerda. — O pé do vermelho (Bruno Henrique) chega primeiro, mas o Thiago Silva tira a força.

Na cabine do VAR, Wagner Reway revisa o lance e concorda com o árbitro principal.

— Ele (Thiago Silva) vai fazer o movimento e retira, ele não chuta o pé — considera Reway. — Tá perfeito, é como você (Lacerda) narrou.

Flamengo desconta sobre o Fluminense após VAR alertar para pênalti

O pênalti efetivamente assinalado, em toque de braço de Renê, aconteceu graças à revisão do VAR. Inicialmente, Davi Lacerda considerou o lance como jogada normal.

continua após a publicidade

— Pra mim pega no ombro, pra mim pega no ombro!, disse o árbitro. Mas, na cabine, Wagner Reway discorda após rever as imagens.

— Pega em todo o braço — considerou o responsável pelo VAR de Fluminense x Flamengo.

Chamado ao monitor para rever a jogada, Davi Lacerda volta atrás.

— Ele (Renê) se lança na bola, pega na parte abaixo da área permitida. Pra mim, movimento deliberado. Ele quer fazer esse movimento para bloquear aí. Vou voltar com tiro penal e cartão amarelo para o número 6.