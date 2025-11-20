Fluminense volta a vencer Flamengo, Botafogo e Vasco no mesmo ano

O Fluminense voltou a conquistar um feito muito valorizado pelo torcedor: vencer Flamengo, Vasco e Botafogo na mesma temporada. O marco foi confirmado com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, e encerra um jejum que durou três anos. A última vez havia sido em 2022. A vitória contra o Botafogo e contra o Flamengo veio apenas com Zubeldía.

Antes de 2022, o clube só havia conseguido superar os três rivais no mesmo ano em 2020, 2015, 2010, 2005 e 2002. A sequência atual começou ainda em maio, quando o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, no dia 24/05, com gol contra de Vegetti e um chute espetacular de Guga no ângulo, já no final do jogo. O segundo clássico vencido veio na estreia de Luis Zubeldía: 2 a 0 sobre o Botafogo, num dos jogos que marcou a virada de desempenho da equipe no campeonato. A trilogia foi fechada com autoridade no Fla-Flu desta semana, com gols de Lucho Acosta e Kevin Serna.

Fluminense valoriza os clássicos internamente

Embora o aspecto esportivo seja o mais relevante, o feito também conversa com uma característica que se consolidou nos últimos anos: a importância que a gestão Mário Bittencourt atribui aos clássicos. Desde 2019, o clube trata esses jogos como estratégicos dentro da temporada e, internamente, há uma valorização financeira maior para vitórias contra Flamengo, Vasco e Botafogo.

O que vem pela frente?

O Fluminense volta a campo no sábado (22), às 21h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo interfere diretamente na briga do Flamengo pelo título do Brasileirão.