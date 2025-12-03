Atuação de Neymar repercute entre torcedores europeus: 'Lenda'

O craque Neymar virou assunto entre os torcedores europeus após voltar a marcar três gols na mesma partida, durante a vitória do Santos contra o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (3).

O último hat-trick anotado pelo astro do futebol brasileiro aconteceu em abril de 2022, quando ainda atuava pelo PSG, durante a goleada por 6 a 1 contra o Clermont. Desta vez, mesmo atuando no sacrifício, devido a uma lesão no joelho esquerdo, Neymar comandou o Santos na vitória por 3 a 0 contra o Juventude.

Os três gols renderam muitos elogios ao camisa 10 nas redes sociais. Após a partida, os torcedores europeus destacaram que Neymar é uma verdadeira lenda atuando no futebol brasileiro. Confira abaixo.

Tradução: Neymar é um jogador fantástico. Ele é uma lenda.

Tradução: O futebol jamais deixará Neymar. Aliás, Neymar é o futebol. O futebol vive através de Neymar.

Tradução: Machucado, Neymar anota um hat-trick pelo Santos. Você consegue imaginar marcar um hat-trick jogando lesionado, só para salvar o clube do seu coração? Neymar está fazendo absolutamente tudo para manter o Santos na primeira divisão

Tradução: NEYMAR NO JOGO "FAÇA OU MORRA"

Tradução: Incrível Neymar! Depois de tudo o que ele passou recentemente… Ele está literalmente salvando seu amado clube do rebaixamento

Com a vitória maiúscula contra o Juventude, o Santos abriu vantagem para os adversários na luta contra o rebaixamento e assumiu a 14ª posição, com 44 pontos somados. No próximo domingo (7), a equipe encerra o Brasileirão contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Com três gols de Neymar, Santos se afasta do Z4

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos viveu dois tempos completamente distintos em Caxias do Sul. Na primeira etapa, apresentou um futebol apático, sem a intensidade de quem luta para escapar da zona de rebaixamento. Já no segundo tempo, os três gols marcados por Neymar mudaram o cenário: o ídolo santista, mesmo lesionado, fez valer mais uma vez o próprio sacrifício em campo.

O desempenho do time no primeiro tempo ficou aquém do esperado, e o Santos encontrou dificuldades para se impor, apesar da presença de Neymar entre os titulares. Pendurado, o camisa 10 tentou assumir o controle do jogo: pressionou a saída de bola, distribuiu passes e finalizou com perigo. Ainda assim, bem marcado por Jadson, teve pouca liberdade para criar e produziu pouco antes do intervalo.

O Juventude, por sua vez, quase abriu o placar aos 27 minutos. Taliari balançou a rede após bela jogada. Brazão ainda fez grande defesa antes do complemento, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Nos primeiros minutos, o time da casa ditou o ritmo com Igor Formiga, Mandaca e Nenê organizando as ações ofensivas. Aos 18, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou com precisão para Frías, que cabeceou com força; a bola saiu, mas passou muito perto da meta santista.

A primeira chegada mais perigosa do Santos ocorreu aos quatro minutos, quando Guilherme arriscou um chute forte que obrigou Jandrei a trabalhar, em jogada construída por Neymar pela esquerda. Aos 30, percebendo o goleiro adiantado, o camisa 10 tentou surpreender com um arremate do meio-campo. Na sequência, Souza e Guilherme também arriscaram finalizações, mas sem levar real perigo ao gol adversário.

No intervalo, o Santos voltou com a mesma formação, mas exibindo uma postura muito mais intensa. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Neymar participou de uma boa troca de passes com Guilherme e Souza.

Aos dez minutos, o camisa 10 abriu o placar após receber um cruzamento de Barreal pela direita. Artilheiro do Brasileirão pelo Peixe, Barreal levantou a bola na área, e Neymar chegou de frente para completar e inaugurar o marcador.

Aos 19 minutos, veio o gol do alívio. Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar dentro da área. O ídolo santista finalizou rasteiro, sem chances para Jandrei, ampliando o placar.

Para fechar a conta, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo Sam cometer falta em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar deslocou Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito, anotando seu terceiro gol na noite.

No apito final, a torcida santista ovacionou o ídolo, que fez questão de se aproximar das arquibancadas para agradecer o apoio. Embora a missão ainda não esteja matematicamente cumprida, o Santos respira aliviado na tabela: agora é o 14º colocado, com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

