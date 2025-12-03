Neymar abre o jogo sobre permanência no Santos na próxima temporada

O atacante Neymar foi o grande destaque da vitória do Santos por 3 a 0 contra o Juventude, nesta quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O craque santista marcou os três gols da partida no segundo tempo e atingiu a marca de 150 gols com a camisa do clube.

Em entrevista ao Prime Video, ainda no gramado, Neymar foi questionado sobre o seu futuro no Santos, já que seu contrato vai até o final da temporada.

— Não sei. Sinceramente, eu não sei. Quero terminar a temporada e, depois, sentar para decidir. Minha vontade é sempre colocar o Santos em primeiro lugar — explicou o ídolo santista.

Neymar brilha no duelo contra o Juventude, o último fora de casa nesta temporada. (Foto: Donaldo Hadlich/Código19/Gazeta Press)

O camisa 10 também comentou sobre o momento delicado do time, que foi aliviado pelas derrotas de Internacional e Vitória. Agora, o Santos ocupa a 14ª posição na tabela, com 44 pontos, dois a mais que a zona de rebaixamento.

O Colorado estacionou na 18ª posição, com 41 pontos, após perder por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro. Já o Vitória, 17º colocado com 42 pontos, foi goleado por 4 a 0 pelo Red Bull Bragantino.

— Fico feliz pelos gols e por poder ajudar o Santos de alguma forma. Obviamente, sem os meus companheiros, eu não conseguiria fazer isso. Estamos contentes pela vitória. Ainda temos um jogo e, na Vila, precisamos dar o nosso máximo de novo. Pelo esforço de estar em campo, obviamente sempre prezando a minha saúde, nada além disso para prejudicar a minha carreira. É algo que dá para suportar. Venho sofrendo há anos com lesões e estou tentando superar tudo e dar o meu melhor — ressaltou.

Neymar sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no duelo contra o Mirassol, em que marcou um gol pelo Peixe. Depois, foi poupado para o jogo contra o Inter, retornando no sacrifício contra o Sport, quando também marcou. Agora, desencantou e anotou o primeiro hat-trick da temporada.

— Estou feliz por poder contribuir de alguma forma. Sempre fui o Neymar em todos os jogos, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, pelo momento da equipe ou voltando de lesão. Mas nunca deixei de me dedicar. Sempre estive presente. Jogar bola eu sei, e tento demonstrar sempre o meu máximo — finalizou.