Craque Neto avalia o futuro do Santos no Brasileirão: 'Quer apostar?'

Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador Craque Neto analisou a situação do Santos no Campeonato Brasileiro e cravou que a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não será rebaixada nesta temporada. Segundo ele, as duas últimas vagas serão preenchidas por Fortaleza e Internacional.

Enquanto analisava os jogos da 37ª rodada, Neto cravou vitória do Santos contra o Juventude, nesta quarta-feira (3), e apostou em dois gols do craque Neymar. Segundo ele, esse resultado será o suficiente para a equipe garantir a permanência na primeira divisão.

- O Juventude já caiu e recebe o Santos hoje no Brasileirão. Pra mim o Santos não cai, não vai cair. Vai sobrar para o Fortaleza e para o Internacional. O Santos vai fazer 3 a 0 hoje, quer apostar que o Neymar faz dois gols? Com esse resultado, o Santos não vai cair. - disse o comentarista Neto.

A situação da equipe, no entanto, é bastante complicada. Empatado em número de pontos com o Internacional, primeira equipe estacionada na zona de rebaixamento, o Santos precisa reagir nas duas últimas rodadas, contra Juventude e Cruzeiro, para garantir a permanência na primeira divisão.

A partida desta quarta-feira (3) é tratada como uma verdadeira decisão para o Peixe. Caso garanta um resultado positivo, a equipe coloca pressão nos adversários diretos na luta contra o rebaixamento e pode até abrir vantagem para Internacional e Vitória, que enfrentam São Paulo e Bragantino, respectivamente.

Lista de relacionados do Santos para o duelo decisivo no Brasileirão

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe contará mais uma vez com Neymar entre os titulares. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, mas só deve passar por cirurgia ao fim da temporada.

O Alvinegro Praiano soma 41 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No entanto, tem a mesma pontuação do Internacional, que abre o Z4, mas leva vantagem no saldo de gols em relação ao Colorado.

