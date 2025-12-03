Sormani vai à loucura com hat-trick de Neymar: 'Tem gente mordendo as costas'

Lutando contra o rebaixamento, o Santos garantiu uma vitória maiúscula por 3 a 0, contra o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (3). Com direito a hat-trick (três gols) do astro Neymar, o jornalista Fábio Sormani, torcedor assumido do Peixe, foi à loucura nas redes sociais.

Jogando no sacrifício, devido a uma lesão no joelho, o craque liderou a equipe e voltou a marcar um hat-trick. O primeiro gol veio aos 10 minutos, após um cruzamento de Guilherme, que encontrou Neymar livre de marcação dentro da área. Cerca de nove depois, Igor Vinícius puxou um rápido contra-ataque e serviu o camisa 10, que bateu rasteiro e ampliou o placar. Já o terceiro, saiu após uma cobrança de pênalti.

Após os três gols do craque Neymar, o jornalista Fábio Sormani lembrou que isso não acontecia desde 2022, quando ainda atuava pelo PSG, e destacou que tem muita gente "mordendo as costas" de raiva neste momento. Confira abaixo.

Com a vitória contra o já rebaixado Juventude, o Santos assumiu a 14ª colocação, com 44 pontos somados e depende apenas de si para evitar o rebaixamento na última rodada do Brasileirão. No próximo domingo (7), o Peixe encerra a competição contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos viveu dois tempos completamente distintos em Caxias do Sul. Na primeira etapa, apresentou um futebol apático, sem a intensidade de quem luta para escapar da zona de rebaixamento. Já no segundo tempo, os três gols marcados por Neymar mudaram o cenário: o ídolo santista, mesmo lesionado, fez valer mais uma vez o próprio sacrifício em campo.

O desempenho do time no primeiro tempo ficou aquém do esperado, e o Santos encontrou dificuldades para se impor, apesar da presença de Neymar entre os titulares. Pendurado, o camisa 10 tentou assumir o controle do jogo: pressionou a saída de bola, distribuiu passes e finalizou com perigo. Ainda assim, bem marcado por Jadson, teve pouca liberdade para criar e produziu pouco antes do intervalo.

O Juventude, por sua vez, quase abriu o placar aos 27 minutos. Taliari balançou a rede após bela jogada. Brazão ainda fez grande defesa antes do complemento, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Nos primeiros minutos, o time da casa ditou o ritmo com Igor Formiga, Mandaca e Nenê organizando as ações ofensivas. Aos 18, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou com precisão para Frías, que cabeceou com força; a bola saiu, mas passou muito perto da meta santista.

A primeira chegada mais perigosa do Santos ocorreu aos quatro minutos, quando Guilherme arriscou um chute forte que obrigou Jandrei a trabalhar, em jogada construída por Neymar pela esquerda. Aos 30, percebendo o goleiro adiantado, o camisa 10 tentou surpreender com um arremate do meio-campo. Na sequência, Souza e Guilherme também arriscaram finalizações, mas sem levar real perigo ao gol adversário.

No intervalo, o Santos voltou com a mesma formação, mas exibindo uma postura muito mais intensa. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Neymar participou de uma boa troca de passes com Guilherme e Souza.

Aos dez minutos, o camisa 10 abriu o placar após receber um cruzamento de Barreal pela direita. Artilheiro do Brasileirão pelo Peixe, Barreal levantou a bola na área, e Neymar chegou de frente para completar e inaugurar o marcador.

Aos 19 minutos, veio o gol do alívio. Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar dentro da área. O ídolo santista finalizou rasteiro, sem chances para Jandrei, ampliando o placar.

Para fechar a conta, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo Sam cometer falta em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar deslocou Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito, anotando seu terceiro gol na noite.

No apito final, a torcida santista ovacionou o ídolo, que fez questão de se aproximar das arquibancadas para agradecer o apoio. Embora a missão ainda não esteja matematicamente cumprida, o Santos respira aliviado na tabela: agora é o 14º colocado, com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

