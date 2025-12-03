Torcedores mandam recado a Ancelotti sobre Neymar após Juventude x Santos

O Santos venceu o Juventude por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), em jogo decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores mandaram recados a Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

A vitória do Santos em cima do Juventude no Alfredo Jaconi teve hat-trick de Neymar, camisa 10 do Peixe. O meia não tem sido convocado para a Seleção Brasileira, e isso foi pauta na web depois dos três gols do craque.

Nas redes sociais, muitos torcedores mandarem recados a Carlo Ancelotti após Juventude x Santos. Veja os comentários abaixo:

Neymar em Juventude x Santos (Foto: Divulgação / X oficial do Santos)

Veja recados após Juventude x Santos

Como foi o jogo

O Santos viveu dois tempos completamente distintos contra o Juventude em Caxias do Sul. Na primeira etapa, apresentou um futebol apático, sem a intensidade de quem luta para escapar da zona de rebaixamento. Já no segundo tempo, os três gols marcados por Neymar mudaram o cenário: o ídolo santista, mesmo lesionado, fez valer mais uma vez o próprio sacrifício em campo.

O desempenho do time no primeiro tempo ficou aquém do esperado, e o Santos encontrou dificuldades para se impor, apesar da presença de Neymar entre os titulares. Pendurado, o camisa 10 tentou assumir o controle do jogo: pressionou a saída de bola, distribuiu passes e finalizou com perigo. Ainda assim, bem marcado por Jadson, teve pouca liberdade para criar e produziu pouco antes do intervalo.

Aos dez minutos do segundo tempo de Juventude x Santos, o camisa 10 abriu o placar após receber um cruzamento de Barreal pela direita. Artilheiro do Brasileirão pelo Peixe, Barreal levantou a bola na área, e Neymar chegou de frente para completar e inaugurar o marcador.

Aos 19 minutos, veio o gol do alívio. Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar dentro da área. O ídolo santista finalizou rasteiro, sem chances para Jandrei, ampliando o placar.

Para fechar a conta em Juventude x Santos, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo Sam cometer falta em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar deslocou Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito, anotando seu terceiro gol na noite.

No apito final de Juventude x Santos, a torcida santista ovacionou o ídolo, que fez questão de se aproximar das arquibancadas para agradecer o apoio. Embora a missão ainda não esteja matematicamente cumprida, o Santos respira aliviado na tabela: agora é o 14º colocado, com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.