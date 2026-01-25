Torcedores do São Paulo mandam recado a Marcos Antônio após interesse do Flamengo
Rubro-Negro pode fazer proposta pelo meia do Tricolor Paulista
O Flamengo demonstrou interesse em Marcos Antônio, do São Paulo, e pode fazer uma proposta pelo meio-campista. Depois da derrota para o Palmeiras, na noite deste sábado (24), torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao jogador.
A derrota para o Palmeiras por 3 a 1 foi um baque para muitos torcedores do Tricolor Paulista, que começam a se preocupar inclusive com possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista. Depois do duelo, o interesse do Flamengo no jogador do São Paulo virou assunto mais uma vez.
Nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo foram diretos sobre o interesse do Flamengo em Marcos Antônio. Para eles, seria compreensível se o meia fosse para o Rubro-Negro diante do desempenho da equipe de Hernán Crespo. Veja os comentários abaixo:
Interesse do Flamengo no meia do São Paulo
O Flamengo ainda não desistiu da ideia te tentar trazer Marcos Antônio, do São Paulo, para a equipe, segundo apurou o Lance!.
O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em R$ 26,3 milhões, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. Inclusive, a reportagem ouviu que o Flamengo chegou até a consultar o time italiano para saber se os pagamentos estão em dia, como se fosse ter um "argumento" maior em cima do interesse.
Porém, mesmo que o interesse ainda esteja de pé, o Rubro-Negro freou as conversas e propostas por conta da negociação com Paquetá.
Dentro do clube, o foco das movimentações está concentrado na situação de Lucas Paquetá, o que faz com que a negociação por Marcos Antônio esteja caminhando lentamente e ainda sem uma resolução. O meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, da Inglaterra, Lucas Paquetá, vive um momento decisivo em sua carreira. O jogador pode retornar ao Flamengo em breve, clube que o revelou, ainda nesta janela de transferências. Ainda assim, o Flamengo mantém interesse no meia do São Paulo.
