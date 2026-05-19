Veja gols em São Paulo x Millonarios: Luciano faz o primeiro

Na estreia de Dorival Júnior em seu retorno ao clube, São Paulo e Millonarios se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O treinador, que tem o objetivo de estrear com a vitória sobre a equipe colombiana para garantir a classificação para a próxima fase, iniciou a partida na liderança do grupo, porém com apenas um ponto de vantagem sobre o adversário.

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O primeiro gol do jogo saiu aos nove minutos da primeira etapa com Luciano, que bateu de fora da área com a perna esquerda e contou com uma falha do goleiro Diego Novoa para abrir o placar.

Veja o gol:

Luciano marcou, o primeiro gol do São Paulo contra o Millonarios na Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Dorival define equipe para primeiro jogo em retorno ao São Paulo; veja escalação

Com retornos importantes, como Alan Franco, Luciano e Calleri, Dorival definiu o time após um dia de treinamento. No gol, Rafael é mantido, enquanto Enzo Diaz, Dória, Alan Franco e Lucas Ramon completam a defesa. O meio-campo será formado por Bobadilla, Danielzinho e Luciano, com Artur, Ferreirinha e Calleri no ataque.

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A partida marcará a estreia oficial de Dorival nesta terceira passagem pelo clube. Apresentado nesta segunda-feira (18), o treinador retorna em meio ao pior momento do São Paulo na temporada, com uma sequência de seis jogos sem vitória.

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Uma vitória diante do Millonarios pode deixar o Tricolor muito próximo da classificação para a próxima fase da competição continental e servir também como ponto de retomada após semanas de forte pressão interna e externa.

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Do outro lado, o Millonarios chega embalado após vencer na rodada anterior. A equipe colombiana, comandada por Alberto Gamero, deve ter apenas mudanças pontuais para o duelo no Brasil. O atacante Jorge Hurtado aparece como uma das principais ameaças ofensivas para a defesa são-paulina.

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