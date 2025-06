Programa Os Donos da Bola faz um cara a cara entre Flamengo x Bayern

O Flamengo faz o jogo da vida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A bola rola às 17h (de Brasília), no próximo domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami. Às vésperas da partida, o programa Os Donos da Bola, da Band, fez um cara a cara entre as equipes.

Durante o programa, os apresentadores analisaram os dois prováveis times titulares e elegeram maioria rubro-negra. Nomes como Danilo, Alex Sandro, Arrascaeta e Pedro estão entre os escolhidos. Confira.

GOL: Neuer x Rossi - NEUER

LTD: Laimer x Wesley - WESLEY

ZAG: Stanišić x Danilo - DANILO

ZAG: Jonathan Tah x Léo Pereira - LÉO PEREIRA

LTE: Raphaël Guerreiro x Alex Sandro - ALEX SANDRO

MEI: Goretzka x Pulgar - GORETZKA

MEI: Kimmich x Jorginho - KIMMICH

MEI: Olise x Gerson - OLISE

MEI: Coman x Arrascaeta - ARRASCAETA

ATA: Gnabry x Luiz Araújo - GNABRY

ATA: Harry Kane x Pedro - PEDRO

O único encontro entre Flamengo e Bayern aconteceu no Torneio Internacional de Kuala Lumpur, competição amistosa que fez parte das comemorações da inauguração do Estádio Shah Alam, na Malásia, em 1994. Na ocasião, o Rubro-Negro se sagrou campeão ao bater justamente os alemães na grande final, por 3 a 1.

Flamengo tem uniforme definido para encarar o Bayern de Munique no Mundial

O Flamengo já definiu qual uniforme usará contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe carioca usará a tradicional camisa rubro-negra, com short preto — no lugar do principal, branco — e meiões também em vermelho e preto. Os goleiros, por sua vez, usarão conjunto amarelo.

O Lance! teve acesso ao documento da Fifa com a definição dos uniformes do duelo. Já os alemães vão usar camisa branca com detalhes em verde claro, além de meiões e short brancos com detalhes em preto. Os goleiros vestirão o conjunto verde. Veja abaixo as combinações de uniformes do jogo.