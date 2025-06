Rivaldo crava qual brasileiro é favorito nas oitavas do Mundial

Com quatro representantes nas oitavas de final do Mundial de Clubes, a torcida brasileira vive dias de ansiedade e empolgação. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo avançaram na fase de grupos e agora se preparam para os decisivos confrontos de mata-mata. Pentacampeão mundial com a Seleção, Rivaldo analisou os duelos, revelou suas apostas para a sequência da competição e apontou o brasileiro com maior chances de avançar.

O primeiro embate entre brasileiros será também um dos mais aguardados: Palmeiras e Botafogo se enfrentam em um confronto histórico que definirá um dos classificados às quartas de final. O retrospecto entre os clubes mostra equilíbrio, com leve vantagem para os cariocas — campeões da Libertadores e do Brasileirão em 2024. Ainda assim, Rivaldo se deixa levar pela emoção ao declarar sua torcida pelo Verdão.

— Acho que esse será um grande duelo de se assistir. Dois times brasileiros que vem em grande fase, principalmente o Botafogo que vêm com o título do Brasileirão e da Libertadores, além de um grande jogo contra o PSG, mas o Palmeiras é um time que tem se mantido em alta e buscando e vencendo competições nos últimos anos. Não acho que ninguém desponte como grande favorito, mesmo com o Botafogo tendo vencido dois jogos na fase de grupo e o Palmeiras só um. É um jogo que vai ser muito estudado dentro de campo e quem errar menos é quem vai se classificar. São dois times que se conhecem e se enfrentam muito e isso deixa o jogo ainda melhor. Mas claro que tenho um carinho pelo Palmeiras e estou torcendo para ele vencer, mas vai ser um grande jogo entre duas grandes equipes brasileiras — avalia Rivaldo à Betfair.

O desafio mais complicado entre os brasileiros, segundo o ex-jogador, será o do Flamengo, que terá pela frente o poderoso Bayern de Munique. Após vencer o Chelsea e o Esperance na fase de grupos, o Rubro-Negro ganhou moral, mas sabe que terá que se superar para eliminar o gigante alemão, segundo colocado no grupo C.

— Flamengo e Bayern será um bom duelo, o Flamengo vem com uma vitória importante sobre o Chelsea, não foi fácil, mas o Flamengo é o Flamengo. O enfrentamento contra o forte Bayern, no meu modo de ver, é uma partida que também pode acontecer de tudo. Vejo que o Flamengo pode conseguir esta esperada vitória, os jogadores vão entrar com a energia muito maior que 100% nesse jogo para tentar uma vitória, que poderá ser histórica para o clube carioca. Uma classificação diante do Bayern, que já foi campeão várias vezes de Champions e é um time forte, pode embalar o time em busca deste grande objetivo que é este Mundial, então, a melhor maneira que o Flamengo deve enfrentar os alemães é se mostrar como a equipe grande que é, e assim jogar de igual para igual com o Bayern — comenta.

O Fluminense, por sua vez, terá um desafio europeu diante da Inter de Milão. O time italiano, vice-campeão da Liga dos Campeões, alterna boas atuações com partidas irregulares — algo que pode ser explorado pelo Tricolor, segundo a visão de Rivaldo. O ex-jogador vê no Tricolor grandes chances de classificação.

— O Fluminense tem chances, principalmente olhando a forma como o time joga. A Inter mostrou toda sua força para chegar na final da Champions League deste ano, mas foi goleada e recentemente tem tomado muitos gols, mesmo sendo um time que trabalha muito na retranca e buscando o contra-ataque — explica.

— Esse precisa ser o grande cuidado do Fluminense, os contra-ataques. Mas se o time precisa jogar no seu estilo, controlando a posse e trabalhando bem a bola, acho que o Fluminense tem muitas chances de vencer e se classificar, eles conseguiram segurar o Borussia na primeira fase. Vai ser um jogo difícil contra a Inter, mas o Fluminense é um grande clube e sabemos que vai fazer o seu melhor, mesmo encarando um finalista da Champions League — completa.

Com duelos de peso e expectativa elevada, a fase de oitavas do Mundial promete emoções fortes para os torcedores brasileiros. E para Rivaldo, o Brasil tem chances reais de manter viva a luta pelo título.

📅 Programação dos jogos – Mundial de Clubes

▶ Sábado (28/6)

🕐 13h – Palmeiras 🆚 Botafogo

🕔 17h – Benfica 🆚 Chelsea

▶ Domingo (29/6)

🕐 13h – Paris Saint-Germain 🆚 Inter Miami

🕔 17h – Flamengo 🆚 Bayern de Munique

▶ Segunda-feira (30/6)

🕓 16h – Inter de Milão 🆚 Fluminense

🕙 22h – Manchester City 🆚 Al-Hilal

▶ Terça-feira (1/7)

🕓 16h – Real Madrid 🆚 Juventus

🕙 22h – Borussia Dortmund 🆚 Monterrey