Atlético de Madrid x Barcelona – Palpites, análise e odds (14/04)

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025/26. Vitoriosos por 2 x 0 no Camp Nou na ida, os Colchoneros chegam com uma vantagem sólida. Julián Álvarez abriu o placar com um golaço de falta, antes de Alexander Sørloth ampliar aos 70 minutos. A expulsão de Pau Cubarsí, punido por falta como último defensor sobre Giuliano Simeone pouco antes do intervalo, pesou de forma decisiva no resultado.

O Barça se apresenta em Madrid com dois gols de desvantagem a recuperar, em um estádio onde o Atlético é extremamente difícil de bater. Será o quinto confronto entre as duas equipes nesta temporada e o terceiro no espaço de dez dias. Se os catalães venceram o último duelo pela La Liga (2 x 1 em 4 de abril), os madrilenos haviam imposto sua autoridade na Copa do Rei mais cedo na temporada (4 x 0 no Metropolitano).

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Análise da partida

O Atlético de Madrid vive uma temporada particular: atualmente em quarto lugar na La Liga com 57 pontos após 30 rodadas, o clube madrileno tem uma desvantagem de 22 pontos para o Barcelona. A corrida pelo título, portanto, está encerrada há tempos para Diego Simeone.

Nesse contexto, a Champions League se tornou a prioridade absoluta, assim como a final da Copa do Rei que se aproxima contra a Real Sociedad.

O percurso europeu dos Colchoneros é impressionante. Após a classificação nas oitavas de final, eliminaram o Tottenham por um placar agregado de 7 x 5, com um espetacular 5 x 2 na ida no Metropolitano.

No campeonato, a dinâmica recente é mais oscilante. Simeone rodou amplamente o elenco contra o Sevilla no sábado – dez mudanças –, e sua equipe foi derrotada por 2 x 1 no Sánchez-Pizjuán. Um resultado a ser relativizado, já que toda a atenção estava voltada para este jogo de volta.

Do outro lado, o Barcelona domina a La Liga com 79 pontos em 31 rodadas (26 vitórias, um empate, quatro derrotas) e nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O título está praticamente assegurado, o que permite a Hansi Flick concentrar o grupo em uma eventual remontada europeia.

A vitória por 4 x 1 sobre o Espanyol no sábado, impulsionada por um Lamine Yamal brilhante (um gol, duas assistências), confirmou a forma ofensiva dos catalães. Flick aproveitou para poupar alguns titulares e relançar Frenkie de Jong, de volta após lesão.

Mas um problema persiste: o Barça não conseguiu manter o zero em nenhum dos seus 11 jogos de Champions League nesta temporada, sofrendo ao menos um gol em cada partida.

Em casa, o Atlético apresenta um perfil completamente diferente na Liga dos Campeões. O Riyadh Air Metropolitano já se incendiou contra o Tottenham com cinco gols marcados, e a atmosfera promete ser novamente eletrizante para este confronto decisivo.

Palpites para Atlético de Madrid x Barcelona

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Confrontos diretos

No histórico geral, o Barcelona lidera com ampla margem: cerca de 115 vitórias contra 80 do Atlético, com 57 empates em 252 partidas em todas as competições.

Mas quando o foco se volta para as quartas de final da Liga dos Campeões, a tendência se inverte completamente. O Atlético eliminou o Barcelona nas duas confrontações anteriores nesta fase: em 2013/14 (1 x 1 e 1 x 0) e em 2015/16 (2 x 1 e 2 x 0). Em ambas as ocasiões, Simeone disputou o jogo de volta em casa. O roteiro se repete em 2026.

Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes antes deste jogo de volta. O Barça venceu os dois confrontos pela La Liga (3 x 0 no Camp Nou em dezembro e 2 x 1 no Metropolitano em 4 de abril). O Atlético triunfou na Copa do Rei (4 x 0 no Metropolitano, com classificação por 4 x 3 no agregado) e no jogo de ida da Champions (2 x 0 no Camp Nou).

Oito dos nove últimos confrontos entre as duas equipes produziram três gols ou mais. Os duelos entre esses rivais espanhóis raramente são entediantes.

Notícias de Atlético de Madrid e Barcelona

Atlético de Madrid: desfalques e dúvidas

A principal preocupação está na defesa central. David Hancko saiu lesionado aos 30 minutos do jogo de ida, substituído por Marc Pubill, e foi visto de muletas após a partida. Uma lesão no tornozelo torna sua participação no jogo de volta muito incerta.

Pubill, que o substituiu, está suspenso por acúmulo de cartões amarelos na Champions nesta temporada. José Giménez segue lesionado. Robin Le Normand e Clément Lenglet são, portanto, os dois únicos zagueiros centrais disponíveis, salvo retorno surpresa de Giménez.

Jan Oblak está fora desde 13 de março (lesão muscular) e perde seu sexto jogo consecutivo. Juan Musso, heroico no Camp Nou com oito defesas, deve novamente defender o gol. No meio-campo, Pablo Barrios (coxa) e Johnny Cardoso (muscular) seguem indisponíveis. Rodrigo Mendoza deve ser titular.

A boa notícia: Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Ademola Lookman e Giuliano Simeone, todos titulares no jogo de ida, foram poupados contra o Sevilla e estarão descansados para terça-feira.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Mendoza, Lookman; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: desfalques e dúvidas

Pau Cubarsí está suspenso após o cartão vermelho no jogo de ida. É um duro golpe para o eixo central do Barça, embora Ronald Araújo e Gerard Martín devam formar a zaga.

Raphinha segue fora (lesão nos isquiotibiais, contraída com a seleção em 26 de março). Andreas Christensen está descartado para o restante da temporada (ruptura dos ligamentos cruzados). Marc Bernal, com problema no tornozelo desde 4 de abril, é dúvida, mas pode integrar o grupo.

A boa notícia vem de Frenkie de Jong, que voltou ao banco contra o Espanyol e pode integrar o onze titular ou ao menos contribuir com sua visão de jogo ao longo da partida.

Flick rodou o elenco contra o Espanyol (Araújo, Baldé, Gavi, Torres e Fermín titulares). Para o jogo de volta, espera-se o retorno do onze tipo com Lewandowski, Yamal, Rashford e Pedri.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araújo, G. Martín, Baldé; De Jong (ou E. García), Pedri; Yamal, Olmo (ou Fermín), Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Destaques individuais de Atlético de Madrid x Barcelona

Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 9 Gols na Champions League 2025/26 4 Assistências na Champions League 18 Gols em todas as competições na temporada Recorde Maior artilheiro do Atlético em uma edição da C1 Jogador destaque · Barcelona Lamine Yamal 5 Gols na Champions League 2025/26 4 Assistências na Champions League 15 Gols na La Liga na temporada 8,35 Nota média FotMob na La Liga 2025/26

Os técnicos

Diego Simeone, de 55 anos, disputa sua 15ª temporada no comando do Atlético de Madrid. Sua bagagem na Liga dos Campeões é vasta: são duas finais disputadas, em 2014 e 2016, além de duas eliminações do Barcelona nas quartas de final, sempre controlando o jogo de volta em casa. O técnico argentino se destaca justamente pela condução de confrontos eliminatórios, com rara capacidade de neutralizar equipes tecnicamente superiores a partir de uma preparação tática minuciosa.

A vitória no Camp Nou, no jogo de ida, teve claramente sua assinatura: um time organizado em bloco compacto, paciente e capaz de esperar o momento certo para atacar. O rodízio amplo promovido contra o Sevilla, pelo campeonato, reforça que toda a atenção estava voltada para este compromisso europeu.

Do outro lado, Hansi Flick transformou o Barcelona em uma verdadeira máquina ofensiva desde sua chegada. O desempenho na La Liga chama atenção, e a trajetória europeia também é sólida, com uma goleada sobre o Newcastle United nas oitavas de final.

Ainda assim, o treinador alemão apresenta uma vulnerabilidade que Simeone tenta explorar: a linha defensiva muito alta. O Atlético marcou em cada um dos quatro confrontos com o Barça nesta temporada, aproveitando com frequência os espaços deixados nas costas da defesa catalã. Flick terá de encontrar o equilíbrio entre a necessidade de buscar a remontada de dois gols e a segurança defensiva.

Análise tática

O Atlético deve repetir seu tradicional 4-4-2, com um bloco médio-baixo semelhante ao que utilizou no jogo de ida. Simeone não tem motivos para mexer em uma fórmula que funcionou: a ideia é seguir com uma equipe compacta, suportar a pressão inicial do Barcelona e explorar as transições em velocidade, especialmente com Ademola Lookman e Giuliano Simeone pelos lados.

A dupla formada por Julián Álvarez e Antoine Griezmann tende a ser decisiva nesse contexto. Álvarez tem capacidade para definir em uma jogada, enquanto Griezmann oferece leitura de jogo, mobilidade e qualidade para ocupar os espaços entre as linhas.

Do lado catalão, a ausência de Pau Cubarsí obriga Hansi Flick a reorganizar o sistema defensivo. Uma zaga composta por Ronald Araújo e Gerard Martín tem menos entrosamento e pode sofrer diante da movimentação de Álvarez e Alexander Sørloth.

O Barcelona deve atuar no 4-2-3-1, com Frenkie de Jong e Pedri responsáveis por controlar o ritmo da equipe. O plano parece claro: buscar um gol cedo, mas sem se expor em excesso.

Um gol precoce dos catalães mudaria completamente o cenário da eliminatória. Por outro lado, se o Atlético sair na frente, a classificação ficaria muito bem encaminhada, já que o Barcelona passaria a precisar de quatro gols diante de um dos sistemas defensivos mais disciplinados da Europa.

A principal fragilidade da equipe madrilenha pode estar no miolo de zaga, hoje mais vulnerável. Com os desfalques, a dupla formada por Robin Le Normand e Clément Lenglet oferece menos segurança, especialmente no jogo aéreo. Nesse contexto, os cruzamentos de Lamine Yamal e a presença de Robert Lewandowski na área podem se transformar em uma das principais armas do Barcelona.

Prognóstico de placar exato para Atlético de Madrid x Barcelona

🎯 Palpite do Lance! Atlético de Madrid 2 x 2 Barcelona O Barcelona possui o talento ofensivo para encontrar o caminho das redes no Metropolitano, e a necessidade de marcar dois gols levará Flick a adotar um futebol muito agressivo desde o apito inicial. Mas o Atlético de Simeone não vai desmoronar em casa – o precedente da Copa do Rei (4 x 0 no Metropolitano) mostra que essa equipe sabe golpear com força em seu estádio. O Atlético marcou em todos os quatro confrontos com o Barcelona nesta temporada

os quatro confrontos com o Barcelona nesta temporada Oito dos nove últimos duelos entre as equipes produziram três gols ou mais

Álvarez marcou contra o Barça em três dos quatro confrontos nesta temporada

dos quatro confrontos nesta temporada O Barcelona não conseguiu manter o zero em nenhum dos 11 jogos de Champions na temporada

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Barcelona