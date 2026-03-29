Revelado pelo Palmeiras, Vagner Love fez jura de amor ao Corinthians

O atacante Vagner Love anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol aos 41 anos. Nome histórico do futebol brasileiro, o jogador, revelado pelo Palmeiras, marcou seu nome na história do Corinthians com gols, títulos e identificação com a torcida.

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Após passagem pelo CSKA e uma experiência no futebol chinês, Vagner Love teve duas passagens pelo Corinthians: em 2015 e entre 2019 e 2020. Na primeira delas, que durou uma temporada, o atacante foi peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro.

Na campanha do título nacional, Love marcou 14 gols em 31 jogos, terminou como vice-artilheiro da competição e foi um dos destaques da equipe comandada por Tite.

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Depois de atuar por Monaco, Alanyaspor e Besiktas, o atacante retornou ao Corinthians em 2019 com a expectativa de repetir o desempenho da primeira passagem. Apesar de ter sido titular em boa parte das partidas, não conseguiu manter o mesmo nível, mesmo com a conquista do Campeonato Paulista de 2019.

— Obrigado, Vagner Love! O Artilheiro do Amor disputou hoje a sua última partida na carreira e se despediu das quatro linhas — disse o Corinthians pelas redes sociais.

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Números pelo Corinthians

Vagner Love disputou 116 jogos oficiais pelo Corinthians, sendo 83 como titular. No período, marcou 28 gols e distribuiu sete assistências, participando diretamente de um gol a cada 216 minutos em campo. Os números consideram apenas partidas oficiais, sem incluir amistosos.

Em média, o atacante registrou 1,5 finalização por jogo, sendo 0,7 delas no gol. Para balançar as redes, precisou de 6,1 finalizações e apresentou 31% de conversão nas grandes chances criadas. No aspecto coletivo, Love também contribuiu com 0,8 passes decisivos por partida.

Nos duelos físicos, o atacante venceu 4,9 disputas por jogo, com 39% de eficiência, além de sofrer 1,6 faltas por partida. O desempenho geral rendeu média 6,79 no Sofascore. Durante suas passagens pelo clube, Vagner Love conquistou dois títulos: o Campeonato Brasileiro de 2015 e o Campeonato Paulista de 2019.

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Vagner Love pelo Corinthians

116 jogos (83 titular) 28 gols 7 assistências 216 minutos para participar de gol 1.5 finalizações por jogo (0.7 no gol) 6.1 finalizações para marcar 31% de conversão em grandes chances 0.8 passes decisivos por jogo 4.9 duelos ganhos por jogo 39% de eficiência nos duelos 1.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.79 Campeão Brasileiro 2015 Campeão Paulista 2019

Vagner Love com a camisa do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photopremium/Lancepress!)

Corinthians ou Flamengo?

Além do Corinthians, Vagner Love também defendeu o Flamengo. Pelo clube carioca, disputou 80 jogos, marcou 47 gols e deu oito assistências.

No Rubro-Negro, o atacante formou a dupla conhecida como "Império do Amor" ao lado de Adriano, parceria que marcou a passagem de ambos pelo clube.

Apesar de admitir que era torcedor do Flamengo na infância, o jogador sempre destacou o carinho pelo Corinthians, principalmente pelos títulos conquistados com a camisa do Timão.

— Se me perguntarem: 'Vagner, qual o time que você tem mais carinho?'. Tenho mais carinho pelo Corinthians porque eu ganhei pelo Corinthians. Fui campeão pelo Corinthians. Então, se for pegar hoje, sou mais Corinthians do que Flamengo - disse Vagner Love em 2022 ao "GE".

— Com o Flamengo foi um desejo de infância. Aquela coisa de querer jogar no Flamengo por ter visto Romário brilhar ali. A relação que criei com o Corinthians foi muito forte, de amor, carinho e respeito. Porque quando estive livre, como estou hoje, o Corinthians veio e me deu oportunidade — completou.

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