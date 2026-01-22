Decisão da arbitragem em Santos x Corinthians divide opiniões: 'Teve sorte'

Contando com o apoio de sua torcida, o Santos vai sendo derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Já na reta final da primeira etapa, o lateral Igor Vinícius fez uma falta providencial na entrada da área e foi punido com um cartão amarelo. A decisão da arbitragem, no entanto, não agradou a todos os torcedores.

Quando o cronômetro marcava 43 minutos, o Corinthians encaixou um rápido contra-ataque e Yuri Alberto acionou André, que entrava com liberdade na área do Santos. Na cobertura da jogada, Igor Vinícius matou o ataque adversário e recebeu um cartão amarelo. O lance gerou muita polêmica entre os torcedores, que queriam a expulsão do jogador.

Na visão de alguns internautas, o lateral do Santos escapou de ser expulso ainda na primeira etapa. Por outro lado, alguns torcedores destacaram que não houve nem falta no lance. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Santos segue estacionado na 10ª colocação, com apenas quatro pontos somados. Já o Corinthians, vai vencendo o primeiro clássico de 2026, com um gol do atacante Yuri Alberto, e está assumindo a 5ª posição, com sete pontos.

Yuri Alberto comemora gol no clássico entre Santos x Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

